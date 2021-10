CARNET NOIR. À seulement 25 ans, le maori All Black Sean Wainui s'en est allé...

C'est une terrible nouvelle que nous avons appris ce matin, au réveil. Aux alentours des 7h50 heure locale, l'ailier néo-zélandais Sean Wainui s'est tué au volant de sa voiture. Le joueur des Waikato Chiefs aurait percuté un arbre au parc McLaren Falls, situé à Omanawa, sur l'île du Nord, aux confins de la célèbre baie de l'Abondance. Le père de famille de 25 ans était seul à bord du véhicule et serait décédé sur le coup. Mais il laisse derrière lui une femme, Paige, et leurs deux jeunes enfants.

La communauté du rugby néo-zélandais et bien plus encore est donc complètement effondrée en ce lundi matin et les hommages de ses coéquipiers, de ses équipes et de ses adversaires se sont d'ores et déjà multipliés. L'ailier aux 53 matchs de Super Rugby allait fêter son 26ème anniversaire dans 5 jours, mais le destin en a decidé autrement... Tous se souviendront de ce Maori All Black au physique généreux (1m90 pour 102kg), seul joueur à avoir inscrit un quintuplé en Super Rugby (en juin dernier face aux Waratahs). Mais plus que le joueur, ils se souviendront "d'un homme encore plus grand" a notamment souligné la franchise des Chiefs.

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.

We are heartbroken right now. Sean, you were an inspiration and will never be forgotten. We extend all of our strength and aroha to your friends and whānau. 🖤



Kia au tō moe. pic.twitter.com/R0o9fqgW6R