RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Sur la sirène, Laumape et Hamdaoui crucifient une nouvelle fois Toulouse

Pour le compte de la 20ème journée de Top 14, le Stade Français s'est une nouvelle fois imposé sur la sirène face à Toulouse suite à un essai d'Hamdaoui, après un gros travail de Laumape.

3 semaines après une victoire sur le gong à Toulouse, le Stade Français a remis le couvert, ce dimanche soir à Jean Bouin. Face au même adversaire, les Parisiens ont entamé idéalement la rencontre, contre des Toulousains amorphes, et qui paraissaient sans solutions. Dix premières minutes à sens unique qui voient Segonds inscrire une pénalité et Waisea être à la conclusion d'un joli mouvement (10-0). À partir de là, les hommes d'Ugo Mola vont réagir. Après une pénalité de chaque côté, ils bonifieront leur regain de forme par un essai du jeune talonneur Guillaume Cramont suite à un ballon porté, juste avant la mi-temps (13-10 35ème).

La seconde mi-temps sera nettement à l'avantage du Stade Toulousain. Holmes répondra à Segonds avant de ramener les équipes au coude à coude à 7 minutes du terme (16-16). Il reste alors une dernière possession en faveur des locaux. Près de 60 mètres à remonter, alors que la sirène a déjà retenti. Après plusieurs temps de jeu improductif, les Parisiens décident d'aller chercher les extérieurs. Ngani Laumape est servi, se joue de Pierre Fouyssac d'un retour intérieur avant de casser un plaquage de Page-Relo et de ce même Fouyssac. Le centre néo-zélandais sert ensuite Kylan Hamdaoui qui n'a plus qu'à allonger la foulée pour inscrire l'essai victorieux dans une liesse indescriptible. Joris Segonds enlève le bonus défensif aux Toulousains en réussissant la transformation (23-16). Une fin de match complètement folle, et une nouvelle victoire parisienne dans les derniers instants face à Toulouse, comme une habitude. Avec ce succès, les hommes de Gonzalo Quesada se relancent dans la course à la qualification tandis que Toulouse sort pour la première fois des 6 premières places.

Le dernier essai d'Hamdaoui :