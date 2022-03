CLASSEMENT TOP 14. Toulon se donne de l'air et enfonce Biarritz, Toulouse sort du Top 6 !

Lors de cette 20 ème journée du championnat, le RCT s'est donné de l'air en enfonçant le BO à domicile, tandis que le Stade Toulousain sort des 6 premiers.

C'était sans aucun doute le match le plus important de cette journée : le Biarritz Olympique, dernier avec 24 points, recevait Toulon, 12ème avec 31 points. Une véritable rencontre de la peur, qui a finalement largement tourné à l'avantage du RCT. Une victoire 17-45, qui permet aux coéquipiers de Parisse de prendre 12 points d'avance sur son adversaire du jour. De son côté, le BO commence à voir la Pro D2 se profiler petit à petit, d'autant que Perpignan a désormais 34 points suite à sa victoire bonifiée face au Racing 92. En milieu de tableau, Pau, Clermont et le Stade Français ont tous gagné ce week-end, et peuvent toujours espérer une qualification dans les 6 premiers du championnat. En particulier les Parisiens, qui reviennent à seulement 5 longueurs de La Rochelle, après leur victoire face aux champions de France et d'Europe en titre. Les hommes d'Ugo Mola sortent par ailleurs du Top 6, une première cette saison.

RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Un RC Toulon tout feu tout flamme écrase BiarritzDevant, l'étau se resserre puisque l'UBB, Montpellier, Lyon et le Racing 92 ont tous perdu. Des résultats qui profitent au CO, désormais 4ème à seulement 3 points de la première place. Le Stade Rochelais revient quant à lui à la 6ème place, après sa victoire bonifiée face à Brive. Cette fin de saison s'annonce donc pleine de suspens, et où aucune équipe ne semble au-dessus des autres.

VIDEO. Top 14. Castres héroïque à 14 face à Montpellier après le carton rouge de Botitu