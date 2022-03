RUGBY. Top 14. Depuis quand Paris n'a pas battu Toulouse deux fois dans la même saison ?

Dimanche, le Stade Français accueille Toulouse dans le cadre de la 20e journée de Top 14. L'occasion de remporter son deuxième match face au champion de France.

RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Au finish, le Stade Français l’emporte et enfonce Toulouse (28-29) !Ce dimanche, le Stade Français accueille le Stade Toulousain dans le cadre de la 20e journée de Top 14. Hasard du calendrier et conséquences de la crise sanitaire, ce match retour se déroule moins d'un mois après le match aller. Ce dernier avait été reporté au mois de février pour cause de Covid. Et ce sont les Parisiens qui l'avaient emporté face aux Toulousains sur le plus petit des avantages. Depuis, le champion de France a retrouvé le chemin de la victoire aux dépens de l'UBB. Mais il est toujours privé de ses meilleurs joueurs, sélectionnés avec l'équipe de France. Si les Bleus ne jouent pas ce week-end, les Dupont, Marchand, Baille et compagnie seront de repos. Ce qui laisse à penser que le Stade Français, qui n'a plus perdu à la maison depuis novembre dernier, pourrait enchaîner sur une seconde victoire aux dépens du Stade Toulousain. Une performance loin d'être anodine. Et pour cause, pour voir la trace de deux victoires consécutives des joueurs de la capitale sur ceux du Capitole, il faut remonter à la saison 2006/2007 ! Un temps que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître. L'époque d'Heymans et Dominici, de Maka et Martin, de Dubois et Beauxis. À l'aller, le 16 septembre 2006, le pied de ce dernier combiné à l'essai de Brian Liebenberg avait permis à Paris de s'imposer 16 à 12 à Toulouse malgré la botte d'Elissalde. Quelques mois plus tard, le 27 janvier 2007, c'est David Skrela qui avait été le bourreau des Toulousains avec cinq pénalités. Pourtant, les visiteurs avaient inscrit deux essais par Jauzion et Heymans contre un seul pour Hernandez. Mais ils avaient échoué à seulement deux longueurs, 22-20. Notez que c'est le Stade Français qui avait remporté le bouclier de Brennus cette saison-là après avoir battu Clermont en finale.