RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Le RCT à deux doigts de l’exploit à Montpellier

Au GGL Stadium, le MHR prend provisoirement la tête du Top 14 en l’emportant face à Toulon sur le score de 18 à 16.

Ce samedi 12 mars, les Cistes ont gagné de peu face à un vaillant RCT. Dans des conditions de jeu très difficiles, les Toulonnais ont montré un visage bien éloigné de celui que l’on voyait en début de saison. Accrocheur et dans le coup, les Varois ont tenu la corde pendant un moment face au MHR. Comme portés par le retour du capitaine des Bleus Charles Ollivon, ils perdent sur le score de 18 à 16 au GGL Stadium. Les hommes de Franck Azéma pourront peut-être se reprocher les tirs au but lointains durant le match. La pénalité de fin de match de Thomas Salles ainsi que celle de Belleau à la 48ème minute étaient peut-être des paris trop incertains au vu des conditions. Le drop de l’ouvreur toulonnais à la 17ème minute n’a, lui aussi, pas été réussi.

🗨️ "On commence à trouver un état d'esprit qui fait vraiment plaisir"



La réaction de Charles Ollivon qui faisait son grand retour pour #MHRRCT 💪 pic.twitter.com/QWrE91ARV9 — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) March 12, 2022

RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Un RC Toulon tout feu tout flamme écrase BiarritzSi l’espoir naît pour la suite de la saison à Toulon, c’est la victoire que Montpellier savoure ce week-end. Sous une pluie battante, les hommes de Philippe Saint-André s’adjugent temporairement la première place de Top 14. Un échelon gardé ou pas au terme du week-end, tout dépend de la performance de l’UBB à Clermont ce dimanche 13 mars. Mais pour avoir les 4 points, c’est de réalisme dont le MHR a fait preuve. Pour les Cistes, Louis Foursans a été l’artilleur du jour. Le jeune ouvreur de 20 ans a inscrit l’intégralité des points de sa formation. Un match bien géré malgré les conditions pour les coéquipiers de Guilhem Guirado. Seule ombre au tableau, l’acte d'anti jeu d’Anthony Bouthier amenant à un essai de pénalité et à un carton jaune. L’arrière international a enlevé le ballon des mains d’Aymeric Luc sur le point d’aplatir en donnant un coup de pied dans le ballon.

Top 14. Montpellier. Après 18 années au MHR, Fulgence Ouedraogo annonce la fin de sa carrièreDerrière cet état d’esprit, le MHR a montré un état d’esprit convaincant qui lui donne l’opportunité de croire encore plus aux places qualificatives en demi-finale. Pour réagir à la rencontre, le pilier montpelliérain Enzo Forletta s’est adressé aux journalistes, il dit :

Il y a des matches qu’on a un peu plus fêtés que ça. On sait d’où on vient. Même si aujourd’hui on est premier, on sait que ça aurait pu basculer de l’autre côté. Donc, on va en garder sous la pédale et on ne va pas se prendre pour quelqu’un d’autres. Ce n’est pas avoir la langue de bois que de dire ça, c’est la vérité quoi. Après, on sait savourer ces moments-là quand même.”