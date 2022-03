Top 14. Montpellier. Après 18 années au MHR, Fulgence Ouedraogo annonce la fin de sa carrière

Après 18 années au haut-niveau (2004-2005), le troisième ligne emblématique du MHR, Fulgence Ouedraogo, a annoncé dans les colonnes de Midi Libre, qu'il prendrait sa retraite en fin de saison.

C'est indéniablement une page qui se tourne. Après 18 ans au plus haut-niveau avec Montpellier, son club de toujours, Fulgence Ouedraogo a annoncé la fin de sa carrière dans les colonnes de Midi Libre. Et quand lui est posé la question d'une saison supplémentaire, celui-ci rétorque imméditament : ''Je pourrai. Mais à quel niveau ? Combien de matchs ? Une saison où je suis un peu de côté, je joue peu, est-ce que ça me rendrait heureux ? Je préfère me dire que je me suis accroché à cette saison-là pour ne pas terminer sur une saison covid. Je me dis aujourd'hui que c'est une bonne décision, que je ne ferai pas la saison de trop et surtout, je ne mettrai plus mon corps à l'épreuve vue la dureté de notre championnat. Le Top 14 a passé un cap dans l'intensité physique et mentale.''

Fulgence Ouedraogo aura marqué le MHR. Arrivé en France à 3 ans, le troisième ligne aux 39 sélections avec le XV de France débutera en 2005 avec l'équipe professionnelle. Près de 18 ans plus tard (saison 2004-2005), le voilà recordman du nombre de matchs avec les Cistes. Capitaine emblématique, homme d'un seul club, il a fait partie de cette jeune génération dorée formée au club, avec entre autres les Louis Picamoles ou François Trinh-Duc. Il essaiera de terminer la saison en beauté et de décrocher un Bouclier de Brennus, titre qui échappe aux Montpelliérains depuis plusieurs saisons, le troisième ligne ayant vécu deux finales en 2011 et 2018, toutes deux perdues. Pour rappel, Ouedraogo, c'est 2 Challenge européen avec son club (2016-2021), 4 Tournoi des 6 Nations disputés dont un Grand Chelem (2010), deux Coupes du Monde (2011 où il a été vice-champion du monde et 2015) et un titre de Champion du Monde des moins de 21 ans en 2006.