RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Grâce à un banc de folie, La Rochelle renverse le LOU et conforte sa place en barrage

Une semaine après son face européen, le Stade Rochelais s'est de nouveau imposé lors de cette 26ème journée, grâce notamment à un banc XXL.

Le hasard du calendrier nous offrait ce dimanche un affrontement entre les deux champions d'Europe : La Rochelle d'un côté (Champions Cup), et le LOU de l'autre (Challenge Cup). Un match aux allures de huitième de finale pour les Lyonnais, qui devaient impérativement s'imposer pour espérer une qualification. Et tout avait bien commencé pour les hommes de Pierre Mignoni, qui après seulement 3 minutes de jeu, inscrirent le premier essai de la partie par l'intermédiaire de Dylan Cretin. Un début de rencontre engagé, qui voit ensuite les visiteurs revenir au score (Bosch, 7-5), avant que les coéquipiers de Léo Berdeu ne prennent le large avant la mi-temps (19-5). Un premier acte quasi-parfait ces derniers, qui pouvaient même à ce moment-là espérer un bonus offensif. Malheureusement pour les Lyonnais, le réveil des Rochelais éteindra tout espoir...

RUGBY. Top 14. Après une semaine de fiesta, à quoi va ressembler le décisif Lyon-La Rochelle ?Car dès le retour des vestiaires, on sent les Rochelais plus précis, et dominants les impacts. En moins de 10 minutes, Sclavi, Favre et Atonio inscrirent chacun un essai, passant le score à 19-24. Une remontée folle, dûe notamment à l'entrée du banc de La Rochelle (Bourgarit, Atonio, Lavault, Skelton, West ou encore Retière). Totalement K-O debout, les Lyonnais arriveront néanmoins à repasser devant au tableau d'affichage, avant de lâcher définitivement en fin de match (essai de Botia, 26-29). Une défaite qui condamne donc les hommes de Mignoni, qui vont rater les phases finales du Top 14 pour la deuxième fois de suite. Néanmoins, ces derniers joueront bel et bien la Champions Cup la saison prochaine, grâce à leur victoire face à Toulon en Challenge Cup.

