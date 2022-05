RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Grâce à deux exploits de Luc, Toulon enchaîne un cinquième succès de rang face à l'UBB

En clôture de cette 24ème journée de championnat, Toulon a réalisé l'exploit du week-end, en allant s'imposer sur la pelouse du second, Bordeaux-Bègles.

Depuis quelques semaines désormais, le RCT est l'équipe qui fait peur en Top 14. Capables de gagner contre n'importe qui, les Toulonnais étaient avant ce match sur 4 victoires de suite en championnat, face à de gros morceaux tels que Toulouse, Lyon, Clermont et La Rochelle. Mais pour espérer continuer à croire à une potentielle qualification, les hommes d'Azéma devaient réaliser un autre exploit ce week-end : faire tomber l'UBB à domicile. Un défi de taille, d'autant que les coéquipiers de Woki venaient tout juste de faire tomber le leader montpelliérain la semaine dernière. De plus, les Bordelais pouvaient compter sur le retour de leur demi d'ouverture, Matthieu Jalibert.

Et après un round d'observation d'une vingtaine de minutes, ce fut les locaux qui frappèrent les premiers : suite à un bon maul, Jean-Baptiste Gros se mit à la faute proche de son en-but. Résultat, carton jaune pour l'international, et un essai de pénalité accordé à l'UBB (10-6). On se dit alors que Toulon va subir lors des prochaines minutes en infériorité numérique. Et pourtant, sur l'action qui suit le renvoi, Baptiste Serin, d'un coup de pied parfaitement donné, trouve son arrière Luc. L'ancien Bayonnais feinte la passe et dépose Jalibert pour aller inscrire le premier essai des siens (10-13). Trop indisciplinées dans le premier acte, les deux formations se feront punir par les buteurs adverses (Lucu et Carbonel), pour finalement se quitter sur un score de 16-16 à la pause.

RUGBY. Top 14. La remontada de Toulon sera-t-elle freinée par le quota de JIFF ?La seconde mi-temps débuta comme la première : les deux équipes se tiennent, et passent plusieurs fois proche de la correctionnelle à cause de ballons tombés. Et alors que Toulon investit le camp de l'UBB, Luc trouva de nouveau la faille grâce à un petit coup de pied par dessus qu'il arracha des mains de Romain Buros. Une réalisation ô combien importante, à moins de 20 minutes du coup de sifflet final. Écœuré par une formation varoise bien en place, Bordeaux n'arrivera jamais à revenir dans la partie. Louis Carbonel inscrira de son côté deux nouvelles pénalités, pour sceller définitivement le sort de ce match (16-29). Un succès aussi important que marquant pour le RCT, qui reste à 3 points de la 6ème place. Les coéquipiers d'Ollivon peuvent donc toujours croire aux phases finales ; mais pour cela, il faudra s'imposer lors des deux prochaines journées, face à Pau puis sur la pelouse du Racing 92. Une chose est sûre, le suspens reste entier !

