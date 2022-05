POINT CLASSEMENT TOP 14. La Rochelle hors des 6, Toulon en embuscade : rien n'est fait à deux journées de la fin !

À deux journées de la fin de la phase régulière du championnat, tout peut encore bouger dans le haut du tableau pour la course au Brennus.

Si la relégation officielle du Biarritz Olympique ne faisait aucun doute, Perpignan s'est rapproché à trois points de son adversaire direct Brive, dans la lutte pour le maintien. Les Catalans doivent encore se déplacer à Castres et recevoir Bordeaux-Bègles. Pendant que Brive recevra le Stade Toulousain et ira à Paris face au Stade Français. Rien n'est fait encore dans le bas du tableau. Et encore moins en haut.

Avec sa victoire face à l'UBB, Toulon n'est qu'à trois points de la qualification pour les barrages. Une réception de Pau et un déplacement au Racing restent à effectuer pour les hommes de Franck Azema, qui terminent cette saison en boulet de canon. Ils pourraient coiffer La Rochelle sur le poteau, septième désormais, et qui devra impérativement s'imposer face à Paris à domicile lors de la prochaine journée, avant un très périlleux déplacement à Lyon la semaine suivante. La Rochelle est tributaire des résultats de ses concurrents.

Enfin, Montpellier et Bordeaux n'ont plus le matelas d'avance sur Castres qu'ils avaient auparavant. Ce dernier peut encore prétendre à une place de demi-finaliste direct, à la faveur d'un calendrier très abordable (réception de Perpignan et déplacement à Pau). Le MHR et l'UBB, eux, devront cravacher pour conserver leurs premières places et s'éviter un barrage.