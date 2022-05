RUGBY. TOP 14. Départ de Meylvin Jaminet : ‘‘Les amoureux de l'USAP remercieront Jaminet’’

S’il a annoncé officiellement son départ au Stade Toulousain, l’arrière tricolore de l'USAP Meylvin Jaminet continue d’être salué en Catalogne.

Derrière l’USAP, il y a la ferveur catalane. Pour se rendre compte de l’impact du départ de la jeune pépite, nous avons contacté Alain Jimenez, passionné de l’USAP. Président de l’association des [email protected], il évoque pour nous le départ de l’enfant prodige. Dans un entretien réalisé avant l’annonce officielle de départ du joueur, Alain semblait déjà savoir à quoi s’attendre : “Il a gagné une place de titulaire à l’USAP et en équipe de France. Il est arrivé au sommet et je peux comprendre qu’il prétende à de plus hauts échelons. En partant à Toulouse, je lui souhaite le meilleur.” Un encouragement qu’il nuance avec ses éventuelles performances de fin de saison : “Bon… J’espère que, malgré la signature, il se donnera quand même à fond pour l’USAP.” USAP. Pour les [email protected], la ferveur catalane "c'est une histoire de famille"

Par ailleurs, l’amoureux des sang et or garde une certaine fierté à l’idée que son club ait participé à l’éclosion du joueur. Il déclare : “De ce que l’on sait, il était un peu dégoûté du rugby. On l’a contacté, on l’a encouragé et on lui a redonné une chance. Aujourd’hui, il est au niveau que tout le monde connaît." Cependant, il admet que le départ acté de Melvyn Jaminet met le club dans une position délicate : “L’année prochaine, on ne sait pas si l’on va être en Pro D2 ou en Top 14. Il faudra lui trouver un remplaçant, mais ça sera compliqué, surtout d’un point de vue buteur. Trouver un aussi bon joueur dans ce domaine, ça risque d’être compliqué.” Mais même si le départ du Varois fait planer une certaine incertitude au-dessus du futur des Catalans, le sentiment premier envers le joueur reste la reconnaissance : “Les amoureux de l'USAP remercieront Jaminet. Il a été l’un de nos meilleurs joueurs durant son passage. Même s’il n’a pas beaucoup joué avec nous cette saison, il reste l’un des joueurs déterminant de la montée. Surtout que cette année, comparé à notre dernier passage en Top 14, on semble avoir un peu plus le niveau.” A l'aube du choc entre Brive et l'USAP, Alain Jimenez s'est livré à un ultime message à destination du joueur :

Moi, ma peña et tous les supporters catalans, nous remercions Melvyn Jaminet pour tout ce qu'il a pu apporter au club ces dernières saisons. Nous espérons qu'il réussira le mieux possible au Stade Toulousain et que l'avenir sera en sa faveur. Mais au-delà de ça, nous souhaitons aussi qu'il reste la personne qu'il est et a toujours été du côté d'Aimé Giral. Qu'il conserve les valeurs et le comportement qui l'ont amené là où il est désormais."



