RÉSUMÉ VIDÉO. Le Garrec, Joseph, Kaitu'u : les 3 héros qui ont fait exploser La Défense Arena

Le Racing 92 a enfin mis fin à une longue disette en Top 14 en dominant Bordeaux-Bègles à domicile au terme d’un affrontement indécis jusqu'à la sirène.

Enfin. Il aura fallu cinq longs mois, une série de claques à domicile et l’arrivée de Patrice Collazo pour que le Racing 92 retrouve le chemin de la victoire dans sa Paris La Défense Arena. Et le faire face à Bordeaux-Bègles, 2e meilleure équipe à l’extérieur cette saison, donne encore plus de relief à ce succès précieux (36-31) dans la course au maintien.

TOP 14. L'Angleterre veut rapatrier ce crack bientôt éligible avec le XV de France

Des avants en mission

La dynamique récente du Racing (victoires à La Rochelle et Clermont) se confirme. Face à l’UBB, les Franciliens ont lancé les hostilités très tôt grâce à leur pack. Dès la 3e minute, Gogichashvili allait en force derrière la ligne après une entame pleine d’intensité. Le ton était donné.

Si Bordeaux a vite répliqué dans son style tout en largeur, avec un essai en bout de ligne signé Samu puis un maul porté conclu par Latterrade (7-12, 15e), la suite a été beaucoup plus brouillonne pour les hommes de Yannick Bru. Surtout en touche, où ils ont laissé échapper sept munitions en première période. Une aubaine pour les Ciel et Blanc, ultra-dominateurs en conquête.

Le Garrec, très actif, réduisait l’écart au pied (10-12), avant que Kaitu’u, puis à nouveau le Breton sur pénalité, ne redonnent l’avantage aux locaux juste avant la pause (18-12).

Le Garrec, filou et décisif

Au retour des vestiaires, c’est encore Le Garrec qui s’illustrait. En bon demi de mêlée, il interceptait une passe de Pablo Uberti pour filer à l’essai (23-12, 47e). Défaillant face aux perches, il laissait le soin à Dan Lancaster de prendre le relais. Le buteur anglais ne tremblait pas et faisait gonfler l’écart (29-12, 58e).

L’UBB, jusque-là sans solution, retrouvait un peu de mordant avec l’entrée des finisseurs. Louis Bielle-Biarrey, égal à lui-même, débloquait une situation mal embarquée en allant à dame (29-19, 61e). Mais la réaction bordelaise fut vite tempérée par un nouveau coup de massue francilien : Kaitu’u s’offrait un doublé sur un nouveau ballon porté (36-19, 72e).

Un finish sous tension

La fin de match a viré à la panique côté francilien. Van Rensburg puis Retière, en l’espace de quatre minutes, relançaient totalement la partie (36-31, 78e). Et dans les arrêts de jeu, Bordeaux obtenait une dernière munition. Mais c’est Jordan Joseph, auteur d’un grattage salvateur à la 82e, qui offrait enfin la libération aux siens.

À 42 ans, Nonu est-il (vraiment) le plus vieux joueur de l’histoire du Top 14 ?

Le Racing respire, l’UBB s’expose

Avec ce succès, le Racing 92 grimpe à la 11e place avec 39 points, soit sept longueurs d’avance sur Perpignan (13e) et une dynamique retrouvée. Prochain rendez-vous ? Un 8e de finale de Challenge Cup bouillant… à Perpignan.

Côté UBB, ce revers sonne comme un avertissement. Deuxième du classement, certes, mais désormais talonnée par Toulon. Surtout, cette deuxième défaite d’affilée à l’extérieur interroge à l’approche des phases finales. La touche en panne, la conquête chahutée : Yannick Bru aura du travail avant de recevoir l’Ulster en Champions Cup.