RÉSUMÉ VIDÉO. Coupe du Monde. L'Italie évite le piège uruguayen et attend le XV de France de pied ferme

Après son succès contre la Namibie, l'Italie a assuré l'essentiel ce mercredi, en battant l'Uruguay avec le bonus offensif. Courageux, Los Teros auront résisté pendant plus d'une mi-temps.

Ce mercredi, l'Italie a su se défaire du piège uruguayen, et assurer l'essentiel en inscrivant plus de 4 essais, synonyme de bonus offensif. Une prestation néanmoins loin d'être parfaite pour les Italiens, qui ont eu du mal à prendre le large face à Los Teros. Pire, les coéquipiers de Capuozzo ont même été menés pendant une partie de la rencontre, et notamment à la pause (7 à 17).

Et pourtant, tout avait bien commencé pour les ouailles de Kieran Crowley, avec un essai (qui a fait débat) dès la 7ème minute de jeu signé Pani. Longtemps devant au score, l'Italie n'arrivait en revanche pas à trouver davantage de solutions, face à de vaillants Uruguayens.

Un courage qui mis à la faute les Italiens, sanctionnés par deux cartons jaunes et un essai de pénalité (27ème minute). Une période d'infériorité durant laquelle l'Uruguay inscriva un autre essai, juste avant que l'ouvreur Etcheverry ne claque un drop de plus de 40 mètres.

Pourtant devant de 10 points à la pause, les Uruguayens ont vite baissé de rythme au retour des vestiaires. Dépassés par une équipe d'Italie certainement vexée, ces derniers ont d'abord encaissé un deuxième essai signé Lamaro, avant de craquer totalement vers la 50ème minute de jeu.

Finalement, l'Uruguay encaissa dans le second acte un cinglant 31-0, symbole de l'écart de niveau entre les deux Nations présentes sur le terrain. Bien plus puissante, l'Italie a vite su reprendre le dessus sur son adversaire, épuisé et dépassé après une première période peut-être en surrégime.

Avec cette victoire 38 à 17, l'Italie continue son sans-faute dans cette Coupe, en attendant d'affronter les deux gros morceaux de cette poule A : les All Blacks et la France. Actuellement premiers du groupe, les Italiens sont plus que jamais dans le coup pour une éventuelle qualification en quart de finale. Reste à savoir s'ils arriveront à tenir tête à la Nouvelle-Zélande le 29 septembre prochain, avant de défier nos Bleus, le 6 octobre.

Quant aux coéquipiers d'Arata, ces derniers affronteront la Namibie la semaine prochaine pour décider qui terminera 4ème de cette poule A, avant de finir par la Nouvelle-Zélande, le jeudi 5 octobre.