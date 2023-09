COUPE DU MONDE. Quels joueurs du XV de France ont perdu des points face à l’Uruguay ?

Face à l’Uruguay, de nombreux joueurs du XV de France avaient l’occasion de chambouler la hiérarchie, en cas de bonnes prestations. Malheureusement, ce ne fut pas le cas.

Lorsque Fabien Galthié a annoncé la composition de l’équipe qui allait défier l’Uruguay ce jeudi soir, l’on savait que ce serait le moment pour certains de joueurs de montrer tout leur potentiel en Coupe du Monde. Et malheureusement pour ces derniers, la plupart sont passés à côté de leur match. En effet, dans un match qui paraissait pourtant plus abordable sur le papier, les habituels remplaçants du XV de France n’ont pas su saisir leur chance.

À commencer par la charnière Lucu-Hastoy, qui, si elle savait qu’elle ne pourrait pas bousculer la hiérarchie, a montré qu’elle ne pesait pas autant dans le jeu des Bleus qu’Antoine Dupont et Matthieu Jalibert. Même constat pour des joueurs comme Gros, Bourgarit ou Jaminet, qui n’ont que trop peu pesé sur le match pour espérer sortir du lot. Quant à Romain Taofifenua, celui-ci s’est montré trop brouillon et imprécis (en témoigne son carton jaune) pour pouvoir espérer à une place de titulaire. Un constat bien dommage, pour une équipe de France remaniée qui ne s’attendait peut-être pas à une telle intensité. Ce fut d’ailleurs ce qu’a laissé entendre l’ouvreur Antoine Hastoy, au micro de RMC : “Au final, je ne sais pas si on était prêts (...) Il y a encore du boulot”.

Si la plupart des joueurs connaissaient ce jeudi leur première titularisation dans cette Coupe du Monde 2023, d’autres avaient déjà débuté face aux All Blacks la semaine passée : Woki, Moefana et Villière. Si le premier nommé n’a pas fait le meilleur match de sa carrière, il a néanmoins été précieux en touche, mais aussi dans son activité défensive. En revanche, le bilan est moins fameux concernant le centre et l’ailier du XV de France. Loin de faire l’unanimité depuis le début de la préparation, les deux hommes ont réalisé une performance moyenne face aux All Blacks, mais aussi contre l’Uruguay. Deux matchs loin d’être parfaits, qui pourraient peut-être avoir un impact sur les prochaines compositions.

Car si Moefana n’est pas le titulaire habituel au centre (celui-ci remplace Danty, encore blessé), il reste néanmoins un membre important du XV de France. Mais voilà, ces dernières prestations pourraient pousser le staff des Bleus à davantage faire confiance à Arthur Vincent, qui, s’il a également des choses à se reprocher contre l’Uruguay, peut se targuer d’avoir réalisé une très bonne entrée face à la Nouvelle-Zélande.

Concernant Gabin Villière, l’on sent que le Toulonnais a du mal à retrouver son vrai niveau. Pas toujours bien servi certes, il se montre tout de même bien moins décisif ballon en main depuis son retour de blessure. Préférant souvent l’affrontement, il s’est fait piéger quelquefois face à l’Uruguay, comme lorsqu’il s’est fait coffrer par plusieurs joueurs adverses, et ce alors que les Bleus étaient dans l’avancée. Une forme globale qui inquiète certains supporters français, qui aimeraient voir le jeune Louis Bielle-Biarrey rentrer de plus en plus dans la rotation. Fautif avec Jaminet sur le premier essai uruguayen, le joueur de l’UBB montre néanmoins de belles choses depuis le mois de juin. Sa vitesse de pointe et sa polyvalence à l’arrière sont des atouts qui pourraient peser dans la balance, du moins lors du match contre l’Italie.

Au final, quand on y regarde de plus près, un seul joueur s’est vraiment fait remarquer lors de ce deuxième match de poule : Sekou Macalou. Très actif dans le jeu courant, il aurait pu offrir l’essai du bonus à la France, s’il n’avait pas commis une faute dans le ruck. Parfois trop dans l’affrontement, il fut néanmoins l’un des seuls joueurs du XV de France à être au niveau. De quoi lui permettre peut-être de retrouver une place sur le banc des finisseurs, au détriment d’un Paul Boudehent, propre mais bien trop discret face à l’Uruguay.

Une chose est sûre, les cadres laissés au repos n’ont pas trop de quoi s’inquiéter concernant leur place de titulaire. En effet, il est clair qu’en l’absence de certains joueurs, le jeu des Bleus n’est plus du tout le même. Reste à voir désormais quels changements Fabien Galthié et son staff vont opérer lors du match face à la Namibie, jeudi prochain. Une autre rencontre piège, que le XV de France ne devra pas prendre à la légère…

