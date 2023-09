COUPE DU MONDE. Pourquoi l'essai de Macalou face à l'Uruguay a-t-il été refusé ?

Ce jeudi, le XV de France s'est imposé de manière laborieuse face à l'Uruguay, pour son deuxième match de poule. Un succès sans bonus offensif, et ce même si Macalou a cru l'offrir aux siens.

Qu'il fut laborieux, ce match du XV de France face à l'Uruguay, 17ème nation mondiale. En effet, et pour leur deuxième match de poule de cette Coupe du Monde, les Bleus ont déçu à Lille, en ne s'imposant que de 15 points d'écart face à une équipe supposée plus faible (27-12).

Un succès sans bonus, qui rappelle aux hommes de Fabien Galthié que rien n'est joué d'avance. Et pourtant, dans cette soirée maussade, l'on a cru voir une petite lueur d'espoir. À 3 minutes du terme, et après un contre-ruck français, Sekou Macalou s'empara du ballon, avant de sprinter sur 60 mètres et inscrire le quatrième essai des Bleus, synonyme de bonus offensif.

Coupe du monde. Laborieux et en manque de repères, le XV de France s'impose au forceps contre l'Uruguay !Mais voilà, quelques instants après que Macalou ait plongé dans l'en-but, Ben O'Keefe, arbitre du soir, demanda la vidéo pour vérifier si l'essai du Parisien était bien valable. Et malheureusement, en revoyant le dernier ruck, celui-ci s'est rendu compte que Macalou avait tapé avec le pied le ballon, alors que la gonfle était encore dans le regroupement.

Chose interdite, puisque le joueur doit d'abord passer au-dessus du ballon, avant qu'un de ses coéquipiers ne puisse potentiellement le prendre. Une décision juste, qui a néanmoins déplu à beaucoup de supporters français, qui voyaient déjà les Bleus repartir de Lille avec 5 points de plus.

Coupe du monde. Brouillon, le XV de France n'a pas convaincu les supporters sur les réseaux sociaux L'essai de Villière également refusé

Décidément, Ben O'Keefe a eu du travail ce jeudi soir ! Car hormis l'essai de Macalou, celui-ci a également refusé un essai uruguayen (pour un écran sur Hastoy), et un essai français, signé Gabin Villière. En effet, et alors que les Bleus ont du mal à poser leur jeu, Jaminet décide d'envoyer une énorme chandelle.

Jelonch est dessous, mais n'arrive pas à se saisir du ballon. Celui-ci gêne tout de même l'arrière-garde de l'Uruguay, et permet à Villière, qui avait bien suivi, de s'emparer du ballon et d'aller marquer. Problème, le capitaine du XV de France se rend coupable d'un en-avant sur la lutte en l'air, le ballon atterrissant sur le haut de son épaule. De quoi refuser logiquement aux Bleus, qui décidément, n'auront pas été en réussite ce jeudi soir...

RUGBY. Coupe du monde. Retour de Jelonch dans la composition du XV de France pour l'Uruguay !Brouillons et empruntés durant une bonne partie de la rencontre, les Bleus n'ont pas convaincu leur public ce jeudi soir. De quoi leur rappeler que peu importe l'adversaire en face, il faut mettre tous les ingrédients nécessaires à notre sport pour s'imposer. Une chose est sûre, le staff des Bleus aura certainement du travail cette semaine, avant d'affronter la Namibie jeudi prochain.