RUGBY. Coupe du monde. XV de France. Le cas Taofifenua continue de faire débat chez les supporters

Le match du XV de France face à l'Uruguay aurait pu être encore plus compliqué si Romain Taofifenua avait définitivement été exclu pour un plaquage dangereux.

Ce jeudi soir, le XV de France s'est imposé non sans mal face à l'Uruguay dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe du monde. Une rencontre qui aurait pu être encore plus compliquée pour les hommes de Fabien Galthié si Romain Taofifenua avait définitivement été exclu pour un plaquage dangereux.



On jouait la 26e minute lorsque le deuxième ligne de Lyon a heurté le visage du demi de mêlée de Castres Santiago Arata. Pour l'arbitre, qui a revu l'action à la vidéo, son geste méritait un carton jaune. Mais comme la tête a été touchée, il a passé la main au TMO pour qu'il puisse revoir l'action dans le cadre du bunker. On craignait alors le rouge.



Taofifenua a passé donc plusieurs minutes sur la touche en attendant de savoir s'il allait rentrer aux vestiaires pour se doucher ou bien remettre le bleu de chauffe. Quelques instants plus tard, Ben O’Keeffe annonce au capitaine Antony Jelonch que Tao va purger ses dix minutes de frigo avant de revenir sur le pré.



En effet, Taofifenua a bénéficié d'une circonstance atténuante : à savoir le plaquage de Sekou Macalou qui a fait qu'Arata était en train de tomber au moment de la tentative de plaquage du deuxième ligne.



Une décision qui n'a cependant pas été du goût de tout le monde. "Nous avons besoin de cohérence – le contact avec la tête c'est rouge à moins d’une atténuation claire. Taofifenua aurait dû prendre un rouge - pas de plaquage avec les bras + contact avec la tête = rouge, pas d'atténuation car le plaquage sans les bras est illégal", a écrit un internaute sur X, anciennement Twitter.

Agree, 2 arms from taofifenua looking to wrap, totally depends where people pause the clip to get the still to suit their case 😂 pic.twitter.com/9QRzno9vZX — DEAN {GODS}🧬9999🧬 (@dean0043) September 15, 2023

Il y a ceux qui considèrent que c'était bien une tentative dans les règles de la part de Tao avec les deux bras. D'autres estiment que le Tricolore aurait dû ajuster son plaquage dans tous les cas car Arata fait 30 centimètres de moins que lui. Beaucoup ont estimé qu'il était chanceux d'être encore sur le pré après les cartons rouges adressés aux Anglais Farrell, Vunipola et Curry. "Quels sont les critères des cartons rouges ? C'est parce que c'est la France joue à la maison ? Cela aurait dû être un carton rouge pour TAOFIFENUA. Honte totale aux arbitres et à Ben O'Keeffe de ne pas avoir le courage de décider", lance un supporter visiblement énervé par cette décision.





Tous les anglo-saxons hurlent à l'injustice sur le carton de Taofifenua qui selon eux aurait dû être rouge. Ce qui aurait pu changer le résultat. Globalement c'est un match dont je retiens surtout les fautes, même si les uruguayens ont été étonnants. September 15, 2023

Encore un arbitrage qui ne respecte pas la « petite nation ». C’est insupportable. @FranceRugby devrait être à 14, l’action de Taofifenua vaut rouge. Quant à l’essai refusé à l’Uruguay, c’est la même action qui mène à celui d’Hastoy. #FRAURU September 14, 2023

C'est un cas qui débat parmi les supporters et les observateurs. "Il devrait toujours y avoir des mesures d'atténuation. Sinon, nous n'aurons aucun joueur sur le terrain si vous le vouliez. Il sera probablement cité aujourd'hui à cause de ce procès sur les réseaux sociaux qui sera très dur. Il est temps de passer à autre chose." Comme on pouvait s'y attendre, les décisions arbitrables font toujours autant débat. Certaines pourraient avoir un impact plus important au moment des matchs couperets.