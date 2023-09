COUPE DU MONDE. Mort de faim face à la France, l'Uruguay a conquis le cœur de fans !

Ce jeudi soir, le stade Pierre-Mauroy de Lille a été le théâtre d'une rencontre que personne n'avait anticipé ! L'Uruguay a tenu tête de A à Z au XV de France.

Une partie remarquable

Au début du match, il est vrai que nous ne donnons pas chère de la peau des Uruguayens. Équipe modeste d'Amérique du Sud, "Los Teros" pouvait compter sur son cœur et ses joueurs d'expérience, à l'image d'Andrés Vilaseca au centre du terrain.

Néanmoins, force de caractère et d'abnégation, cette rencontre a pris des tournures de véritables bras de fer, avec des talents défensifs indéniables. Fort en mêlée fermée, dans les duels sur l'homme et propre en attaque, l'Uruguay a tout simplement rendu une copie parfaite. À la mi-temps, la France menait seulement 13-5, mais une réaction était attendue au retour des vestiaires. Eh bien cette réaction a été uruguayenne, car dès la première action de la seconde période, une percée plein champ amenait encore une fois le danger côté français.

Un nouvel essai rapportait le score à 13-12, avant que la France ne réagisse et s'impose 27-12, avec une grande difficulté. C'est aussi cela la Coupe du monde !

De beaux hommages

A la fin du match, certes, les joueurs de l'équipe de France semblaient déçus de leur prestation, mais pas que. Ces derniers n'ont pas manqué de féliciter leur adversaire du soir, avec une haie d'honneur remplie de sincérité. Un peu plus tard dans la soirée, Cameron Woki était au micro de TF1, et n'a pas manqué de saluer la prestation des partenaires d'Arata !

En conférence de presse, Raphael Ibanez est lui aussi revenu sur le match des Bleus : "La première chose que je voudrais dire, c'est le mérite de l'Uruguay ! Ils ont joué avec beaucoup de passion et de cœur. Ce fut une bataille difficile, mais c'est notre deuxième victoire dans cette compétition, et c'est ce qui est le plus important."

Hors de nos frontières, les médias étrangers se sont aussi empressés de mettre en avant la performance de l'Uruguay. Les médias britanniques Rugby Analyst la chaîne Youtube très populaire Squidge Rugby n'ont pas hésité à affirmer qu'il s'agissait là de la plus grande performance de l'équipe sud-américaine, dépassant l'exploit contre les Fidji en 2019.

Des joueurs comblés

Tout juste après la rencontre, le capitaine Andrés Vilaseca, auteur d'une partie pleine, a répondu aux questions de World Rugby avec beaucoup d'émotions. Ce dernier a évoqué toute l'émotion que cette rencontre a représentée : "Je suis très fier de mon équipe. Je ne pouvais pas rêver d'une meilleure équipe à diriger. Nous nous sommes battus contre la France, l'une des meilleures équipes du monde, sur son terrain. Je suis très fier. Ce n'est que le début pour nous."



"C’est formidable que notre famille soit là avec nous. Il y avait ma femme, mon fils, la famille des joueurs. Ils méritent ce qu’il y a de mieux."

Esteban Meneses, le sélectionneur des Teros, a, lui aussi, montré un visage satisfaisant en conférence de presse : "On a réussi une très bonne performance. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour cette Coupe du Monde. Aujourd’hui, les joueurs ont montré que l’Uruguay était en train de progresser. Le bilan est positif. Nous sommes venus pour gagner le match, pour jouer d’égal à égal avec la France."

Face à l'Italie, ce dernier s'attend à de la continuité : "Nous avons beaucoup d’informations sur l’Italie et on va travailler dur dans l’optique de ce match. Nous sommes dans cette Coupe du Monde pour écrire l’histoire. Connaissant le niveau de compétence des Italiens, je m’attends à une équipe bien différente de la dernière fois que nous nous sommes rencontrés en 2021."

