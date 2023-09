RUGBY. Le record de points marqués en un match de Coupe du monde va-t-il être battu ?

Cette semaine, la deuxième journée de la Coupe du monde rugby en France va nous offrir un florilège de rencontre déséquilibrée. Voyons voir si des records pourraient tomber.

Le record actuel

Pour rappel des faits, le record du plus grand nombre de points inscrits par une équipe en Coupe du monde appartient actuellement à la Nouvelle-Zélande. En 1995, les All Blacks avaient battu une faible équipe du Japon, 145 à 17, l'année où Jonah Lomu avait planté sept essais dans la compétition.

Néanmoins, ce score-là n'est pas le record de la plus grande différence de points dans un match de Coupe du monde ! En effet, ce record-là date de 2003, et il est détenu par l'Australie ! Les Wallabies avaient réussi à gagner 142 à 0, face aux pauvres Namibiens, un record difficile à battre !

Un record réellement dépassable ?

De nos jours, le rugby s'est professionnalisé, et chaque équipe bénéficie de l'entièreté des joueurs avec des contrats professionnels, ou presque. Seul le Portugal, le Chili, la Roumanie, l'Uruguay ou encore la Namibie possèdent des joueurs amateurs, mais en petit nombre.

Pour le premier match de cette deuxième journée, le XV de France affronte l'Uruguay, avec une équipe remaniée, certes, mais très compétitive. Le record de la France dans cette compétition remonte à 2007, avec une victoire 87 à 10 face à la Namibie. Ce soir, il y a de rares chances que le score dépasse les 60 points, bien qu'une différence assez conséquente soit attendue.

Ensuite, la Nouvelle-Zélande, battue par la France lors du match d'ouverture, affronte la Namibie. Les Africains ont perdu 52 à 8 face à l'Italie, avec une première mi-temps plutôt accrochée (17-8). Pour ce deuxième match, Ian Foster a concocté une composition très complète, avec des cadres encore titulaires et le retour de joueurs talentueux comme Mckenzie ou Clarke ! La dernière rencontre des deux équipes s'est soldée par un 71 à 9 pour les Blacks, et nous devrons être sur les mêmes bases. Pour ce match, la barre des 100 points pourrait être franchie, si les Néo-zélandais restent concentrés du début à la fin.

Une autre rencontre sera à surveiller, opposant le Pays de Galles au Portugal, qui n'a participé qu'à une seule édition de la Coupe du monde, en 2017. Bien que le XV du Poireau ne soit pas au sommet, les coéquipiers de Dan Biggar ont réussi à se défaire du piège fidjien, et sont en tête de la poule. Dans leur histoire, le Pays de Galles n'apparaît pas dans le top 15 des plus gros écarts de points, ou bien de points marqués en une seule rencontre. Cependant, les Portugais encaissent beaucoup de points, comme l'année dernière où ils avaient perdu 35-52 contre l'Argentine B. Le Pays de Galles devrait réussir facilement à prendre le point de bonus offensif, mais bien loin des records selon nous.

Enfin, le dernier match qui est susceptible de briser des records est Afrique du Sud-Roumanie, à Bordeaux ce dimanche ! En 2011, les Springboks avaient gagné 87-0 contre leur voisin namibien, ce qui est leur maximum en Coupe du monde. Face à une très modeste équipe de Roumanie, qui a perdu 82 à 8 face à l'Irlande, nous pensons que ce match peut donc vite dépasser la barre des 100 points. La poule B se jouera peut-être au goal-average entre l'Irlande et l'Afrique du Sud, donc les hommes de Kolisi seront désireux d'inscrire le plus de points possible. Affaire à suivre !

