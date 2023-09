COUPE DU MONDE. Énorme tuile pour les Springboks qui perdent le meilleur joueur du monde à son poste

Touché à l'entraînement, Malcolm Marx est forfait pour le reste du Mondial. Une tuile à 117kg et un titre non officiel de meilleur talonneur du monde. Mais qui pour le remplacer ?

Julien Marchand sera-t-il de retour pour les quarts de finale de la coupe du monde ? C’est une question à laquelle il est bien évidemment toujours difficile de trancher, même si le staff des Bleus indiquait en début de semaine que la blessure du Toulousain évoluait bien.

COUPE DU MONDE. ''Cela peut légitimement provoquer un carton rouge'', Servat revient sur la blessure de Marchand

Touché aux ischios-jambiers et annonce forfait pour au moins 4 semaines, l’expert du grattage devrait néanmoins donc pouvoir postuler pour un éventuel quart de finale prévu le 14 octobre, si les Bleus continuaient leur sans-faute. Cela passe déjà par le match de ce jeudi soir face à l’Uruguay.

COUPE DU MONDE. Santiago Arata, l’arme uruguayenne qui jouera le match de sa vie face aux BleusReste qu’à son poste, tous n’auront pas cette chance. Du côté des Springboks, c’est une autre référence mondiale au talonnage qui s’est blessée très tôt dans la compétition. Sorti presque indemne (en dépit de quelques points au visage) de la rude bataille face à l’Écosse, Malcolm Marx a en revanche été touché à l’entraînement ce mercredi.

De longs mois d'absence

D’après une annonce faite par les Springboks, les ligaments du genou auraient rompu et celui que beaucoup considèrent comme le meilleur talonneur du monde - ou du moins le plus robuste et complet - ne rechaussera pas les crampons d'ici à la fin du Mondial. Un énorme coup dur pour l’Afrique du Sud, qui, au-delà du talent de ce garçon, n’a emmené avec elle que deux vrais talonneurs en France.

RUGBY. VIDEO. INCROYABLE ! 120 kilos à bout de bras, Marx évite le pire à Pieter-Steph du ToitUn autre talon va donc être appelé pour le remplacer, vous dîtes ? Pas si vite. Déjà, c’est le vétéran (37 ans) et ancien pensionnaire du Top 14 Deon Fourie qui va jouer les pompiers de service dans un premier temps. Sélectionné en tant que 3ᵉ ligne, celui-ci a la capacité de jouer également au talonnage, poste auquel on le voyait d’ailleurs régulièrement en France.

Sauf que les Boks et leur sélectionneur Jacques Nienaber, qui aiment les surprises, pourraient bien ne pas rappeler un talonneur comme Joseph Dweba dans le groupe (lui qui apparaît comme l’option la plus probable), mais peut-être un ouvreur, pour renforcer un poste où seuls Mannie Libbok et Damian Willemse peuvent évoluer.

Rugby. Coupe du Monde. Les Springboks s'imposent en puissance face à l'Ecosse

On sait par exemple qu'Handré Pollard, numéro 10 titulaire en 2019, retrouve actuellement du rythme avec Leicester et pourrait très bien être rappelé compte tenu de la situation. Affaire à suivre dans les prochains jours…