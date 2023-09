Coupe du Monde. France-Uruguay vu par la presse : une fierté pour les uns, une déception pour les autres

Auteurs d’une prestation mitigée face à de valeureux Uruguayens (victoire 27-12), les finisseurs des Bleus sont loin d’avoir fait l’unanimité.

Le constat est implacable pour la presse française qui n’est pas tendre avec les finisseurs du XV de France.

Une victoire ‘’dans la douleur’’, ‘’poussive’’, une ‘’décevante prestation’’, ‘’moins de profondeur qu’espéré’’, ‘’des finisseurs pas à la hauteur’’. Ces mots des médias France Info et France 24 reflètent l’impression globale laissée par les Bleus après la rencontre face à l’Uruguay.

Le quotidien sportif l’Equipe a attribué ses traditionnelles notes de fin de match, avec une moyenne de 4,8 sur 10 pour les joueurs français. Le média souligne le match de Sekou Macalou, rare joueur à sortir de ce match avec une prestation correcte (avec la note de 6). Le seconde ligne Romain Taofifenua se voit attribuer la note de 3, en grande partie due à son indiscipline.

Le nombre de pénalités concédées par les Bleus est le principal sujet du média britannique Sky Sport. Ce dernier reprend notamment une réaction du joueur du Racing 92 Cameron Woki :

‘’15 pénalités c’est énorme. C’est inacceptable au niveau international, nous sommes chanceux de gagner après avoir été autant pénalisé.’’

Toujours Outre-Manche, The Guardian souligne la performance de l’Uruguay avec un rugby ‘’d’agressivité et de combativité’’, en rappelant que ‘’personne ne donnait une chance à l’Uruguay’’.

Côté sud-américain, le quotidien uruguayen El Observador souligne sa ‘’pure fierté’’ envers son équipe qui a réussi à rivaliser contre une ‘’puissance’’ du rugby mondial.

Le média de Montevideo El Pais (Uruguay) félicite également los Teros, qui sortent ‘’la tête haute’’ de cette confrontation face à la France. Le journal anticipe déjà la rencontre face à l’Italie la semaine prochaine : ‘’un duel clé pour déterminer la troisième place du groupe A, synonyme de qualification directe pour le Mondial australien de 2027’’.

Le journal argentin La Nacion se montre bien plus critique envers les Français qui ont déjoué ‘’sur le terrain de Lille, en piteux état, avec des mottes d’herbes qui se dressaient après chaque mêlée’’. Le quotidien revient aussi sur le carton jaune de Romain Taofifenua : ‘’Le bunker de l’arbitrage vidéo a revu l’action et a déterminé que cela ne valait pas un rouge. Discutable’’.

Les mots de la fin reviennent au staff des Bleus, lors de leur conférence de presse d’après match.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France :

‘’Si on veut que le rugby mondial se développe, une équipe comme l’Uruguay qui est 17e au classement a besoin de jouer plus de matchs contre les meilleurs. Au Japon il y a quatre ans, ils avaient battu les Fidji, accroché le Pays de Galles. C’est une équipe qui a envie d’en découdre avec les meilleures nations, mais la seule compétition qui le permet pour l’instant c’est la Coupe du Monde… Ca peut être une nation émergente comme le Japon l’a été, comme la Géorgie, l’Italie…’’

Raphaël Ibanez, manager des Bleus :

‘’La première chose que je voulais dire, c’est qu’il faut rendre hommage à l’Uruguay, qui a joué avec beaucoup de passion et de cœur. La bataille a été rude, mais c’est notre deuxième victoire dans cette compétition et c’est ce qui est le plus important’’.