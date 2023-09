RUGBY. Coupe du Monde. France-Namibie, les Bleus en quête de nouveaux records

Le XV de France affronte la Namibie ce jeudi, avec une équipe proche de son XV type dans l’objectif de prendre le point de bonus offensif.

Les coéquipiers du capitaine Antoine Dupont, larges favoris pour le match à venir au stade Vélodrome de Marseille face à la Namibie, peuvent signer une 17e victoire de rang à domicile. Ils égaleraient ainsi le record de matchs sans défaite à domicile des Bleus de Fabien Pelous, Frédéric Michalak, Christophe Dominici entre 2001 et 2004 (16 victoires et 1 nul).

Seules l’Angleterre (22) et la Nouvelle-Zélande (30 et 47) ont connu de meilleures séries sur leurs terres.

Toujours côtés statistiques, la Namibie n’a jamais gagné un match de Coupe du Monde dans son histoire. Elle tentera de briser cette malédiction face à l’Uruguay, qui pourrait être fatigué après ces matchs contre la France et l’Italie.

Lors de leur dernier match, les Namibiens ont lourdement chuté face aux All Blacks en encaissant 11 essais. Elle fait partie des 5 équipes qui ont encaissé plus de 1000 points en Coupe du Monde aux côtés du Canada, de la Roumanie, du Japon et des États-Unis.

Dans tous les cas, les Français doivent se ressaisir après une performance mitigée contre l'Uruguay avec un temps de jeu effectif qui était seulement de 24 minutes. Le XV de France visera le bonus offensif à tout prix, pour bien préparer son dernier match de poule face à l'Italie et un potentiel quart de finale.

Les Bleus ont d’ailleurs été mis sous pression par leur sélectionneur pour réaliser une belle performance face à la Namibie, comme le confie l’arrière du Stade Toulousain Thomas Ramos (propos recueillis par World Rugby).

‘’On aime quand Fabien (Galthié) devient tendu de temps en temps’’