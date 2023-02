RÉSUMÉ VIDÉO. À Brive, Perpignan réalise un sacré coup pour son maintien en Top 14 !

Grâce à un essai dans les toutes dernières minutes, l’USAP croit en son maintien en Top 14 et recolle au CA Brive.

Le CA Brive avait l’occasion de s’assurer quelques semaines de tranquillité. Néanmoins, les Coujoux n’ont pas su prendre l’ascendant sur leur rivaux au maintien ce samedi 4 février. Sur la pelouse du Stade Amédée-Domenech, ils ont perdu de deux petits points face à l’USA Perpignan. Ce résultat fait le bonheur des Catalans, eux qui enchaînent deux victoires après leur réussite contre le Stade Français la semaine dernière. Selon des propos rapportés par L’Équipe, le coach perpignanais Patrick Arlettaz a salué cette réussite : “Ce sont des matches où il faut être très réalistes. Et on a manqué deux ou trois occasions très franches. Quand on manque ces occasions, souvent, on peut se dire que le match est terminé. On a mis du temps à l'allumage en seconde période. On s'est retrouvés dos au mur. Mais on a été entreprenants, on a repris le fil de notre destin.”

Il faut dire qu’en cas d’échec, l’équation aurait été bien plus complexe. Si les hommes de Patrick Arlettaz perdait, ils auraient accordé un retard entre 6 et 8 points sur les Brivistes. Une position délicate qui a donc été évitée avec cette réussite sur le score de 22 à 24. Les sang et or s’imposent grâce à un essai du centre fidjien Sawailu à la 76ᵉ minute.

Calendrier contrasté pour les derniers de Top 14

C’est un coup de massue conséquent pour Brive. Les blanc et noir connaissaient une bonne dynamique de 4 victoires en 6 matchs après 9 défaites consécutives toutes compétitions confondues. D’autant plus, la suite des événements s’annonce compliquée avec un déplacement au Racing 92 et sur la pelouse à La Rochelle. En mars, ils se déplaceront à Clermont et accueilleront Bordeaux. Un calendrier compliqué et qui promet des matchs à suspens malgré des doublons souvent propice aux formations moins garnies d’internationaux.

Côté Perpignan, le programme est beaucoup plus clément. En effet, les Catalans enchaînent avec la réception de la Section Paloise le 18 février prochain. Ensuite, seulement un déplacement, du côté de Bordeaux, est à noter côté catalan, d'ici à la fin du Tournoi des 6 Nations. En mars, ils ne quitteront pas Aimé Giral et défieront Bayonne et Montpellier sur leur terrain.