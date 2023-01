Top 14. Relance de 100 mètres et 14 défenseurs battus, a-t-on assisté au plus bel essai de la saison entre l'ASM et Perpignan ?

C'est sans conteste le plus bel essai de la 15 ème journée de Top 14 ! Après un mouvement magnifique entamé par Goutard, l'USAP nous a livré une leçon de rugby !

Après 10 minutes de jeu, Jules Plisson tente de trouver la touche sur une pénalité, mais n'y parvient pas, et donne l'opportunité à Goutard de relancer depuis ses 22 mètres. L'arrière catalan ne se fait pas prier et entame une course chaloupée, en travers, avant de trouver ses deux ailiers, dans le couloir des 15 mètres. Tilsley accélère puis passe par le sol, le ballon continue de vivre avec la charnière, qui sert les avants au large, en position de trois-quarts centre. Ces derniers mettent le jeune ailier Crossdale dans des bonnes conditions, qui, arrivé tout droit d'Angleterre, fera un petit numéro à la défense de l'ASM, avant de servir sur un plateau son numéro 8, Lemalu. Le troisième ligne inscrira le premier essai du match. Dans cette action, il y aura eu au total 9 passes, 14 défenseurs battus, une feinte de coup de pied et une passe volleyée ! À l'image du banc catalan, David Marty n'a pas été le seul à vibrer sur cette action de folie, qui nous rappelle les belles années de l'USAP ! Cependant, cet essai venu d'ailleurs ne permettra pas aux Catalans de s'imposer en Auvergne, ni même de ramener le moindre point.