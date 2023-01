TOP 14. Brive vs Perpignan, le match le plus important de l'année ?

Si les matchs de phase finale nous offrent souvent de belles envolées, et nous laissent admirer les grands talents du Top 14, chaque année les équipes du bas du classement jouent également leurs phases finales.

Ce week-end, l'équipe de France rentrera en lice dans le tournoi des 6 Nations 2023, et si tous les regards seront portés sur nos Bleus (ou presque), les clubs de Brive et de Perpignan auront leur attention focalisée sur le Top 14 ! En effet, les deux formations vont s'affronter, dans ce qui peut être vu comme une finale pour le maintien, à 10 journées de la fin du championnat. Les deux équipes occupent les deux dernières places du Top 14, et seulement 3 points séparent l'USAP de Brive, à la quatorzième place. En cas de victoire des Catalans en Corrèze, ces derniers pourraient alors ne plus être la lanterne rouge, eux qui occupent cette place depuis désormais plusieurs mois.

Une revanche à prendre

Si à présent, Perpignan compte 3 unités de retard sur Brive, c'est en partie à cause de la victoire des coéquipiers de Saïd Hirèche qui étaient venue réaliser le coup de la deuxième journée de Top 14. C'était en octobre, et déjà, les Brivistes savaient l'importance de prendre ces 4 points contre leur principal concurrent au maintien. À Aimé-Giral, les "Coujous" avaient réalisé le match parfait, en cadenassant les offensives de Perpignan et en jouant à 100% les contres, comme en fin de match avec l'essai d'Enzo Sanga, suite à une touche perdue par l'alignement perpignanais. À la fin du match, Perpignan n'avait pas réussi à obtenir de point de bonus défensif, car le score s'élevait à 17-6 en faveur de Brive. Chaque match de Top 14 est important, d'autant plus quand la lutte pour le maintien n'est pas acquise.

Deux dynamiques différentes

Certes, si nous regardons les résultats du week-end dernier, nous pouvons penser que Perpignan est sur une bonne dynamique, tandis que Brive accuse le coup suite à la défaite à Bayonne. Cependant, l'effet est l'inverse, et si nous nous penchons plus en détail dans les derniers résultats des deux clubs, nous nous apercevons que Brive a remporté 4 de ces 6 derniers matchs, avec notamment des succès de prestige face à Toulon, à Clermont ainsi que sur la pelouse du LOU. Pour l'USAP, la tendance est inverse et ce succès est le premier depuis le 26 novembre 2022, contre l'UBB lors de la 11ème journée de Top 14. De plus, les Brivistes semblent être galvanisés depuis l'arrivée de Patrice Collazo à la tête de l'équipe, et le jeu affiché ainsi que la motivation ressentie donnent des ailes au club corrézien. Une fois de plus, pour Perpignan, ce n'est pas la même chanson, car après la lourde suspension que purge Acebes, suite à une charge illicite sur Danty, c'est George Tisley qui a été coupable d'un mauvais geste envers Morgan Parra ce week-end, et qui a été exclu de la rencontre. Ces deux joueurs ne seront pas présents sur la pelouse d'Amédée Domenech. C'est un énorme préjudice pour Perpignan, car Acebes occupait le rôle de capitaine et que Tisley est le joueur qui gagne le plus de duels dans l'effectif des sang et or. Vous l'aurez compris, sur le papier, Brive part dans la peau du favori, mais comme tous les matchs avec de l'enjeu, les cartes seront rabattues et les Perpignanais auront leur mot à dire jusqu'au coup de sifflet final. Le succès face au Stade Français devrait donner de la confiance aux hommes de David Marty. A contrario, en cas de succès, Brive pourrait placer Pau dans une situation inconfortable, si ces derniers ne parviennent pas à l'emporter face au Racing 92.

