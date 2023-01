TRANSFERT. Top 14. Arthur Bonneval quitte le Stade Toulousain pour Brive.

L'ailier polyvalent du Stade Toulousain Arthur Bonneval jouera à Brive jusqu'à la fin de la saison. Il débarque comme joker médical de Joris Jurand.

Après Nicolas Sanchez, Brive accueille un nouveau joueur supplémentaire. Le Toulousain Arthur Bonneval débarque au CAB jusqu'à la fin de la saison. Son arrivée va permettre de compenser l'absence de Joris Jurand, opéré après une fracture de la cheville. En fin de contrat avec le Stade Toulousain, Bonneval peut évoluer à presque tous les postes de la ligne de 3/4. S'il a joué 73 matchs dans la ville rose, il ne semble pas faire partie des plans du staff d'Ugo Mola cette saison. Il ne compte en effet que trois feuilles de matchs pour autant de titularisations. Il était d'ailleurs titulaire lors du succès contre Brive en octobre dernier. Nul doute qu'il aura envie de se montrer sous son meilleur jour sous ses nouvelles couleurs. Une première pour lui puisqu'il n'a connu que Toulouse dans sa carrière depuis l'âge de 7 ans. "Je suis très heureux qu'Arthur nous rejoigne et que le Stade Toulousain et le club aient pu trouver une issue à sa venue. Son expérience et son envie de temps de jeu seront une plus-value pour nous à cette période de la saison ainsi que sa polyvalence ailier/centre. À nous de bien l'intégrer afin qu'il puisse prendre du plaisir et performer rapidement", a commenté Patrice Collazo, lui aussi arrivé au CAB en cours de saison. International U20 et à 7, Arthur Bonneval, 27 ans, ne devrait pas être conservé par Toulouse. Il avait prolongé d'une saison supplémentaire l'été dernier.