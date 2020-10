On vous aide à mieux comprendre l'équité défensive sur ballon porté [ARBITRAGE]

Top 14 - Avec un match XXL, Dupont, Lebel et Tolofua donnent la victoire à Toulouse face à Toulon [VIDEO]Dimanche dernier, Toulon s'est incliné du côté d'Ernest Wallon face au Stade Toulousain (39 à 19). Une victoire de plus dans l'escarcelle toulousaine face au RCT. Et qui permet au Stade de renouer avec le succès après son revers en Champions Cup. Les Varois sont passés à côté de la première période. Encaissant pas moins de 25 points sans pour autant réussir à marquer. Puis la jeunesse toulonnaise a eu une belle réaction dans le second acte avec trois réalisations qui leur ont permis de réduire l'écart sans pour autant pouvoir prétendre à la victoire. Et ce, alors que Toulouse a été réduit à 14.



A l'heure de jeu, les visiteurs sont passés à côté d'une vraie occasion d'essai avec une touche à 5 mètres de l'en-but toulousain. Après un premier essai et une faute adverse, les hommes de Collazo avait remis le couvert en amorçant un ballon porté. Or, ce dernier n'est jamais allé en Terre promise, l'arbitre sifflant une faute toulonnaise sur l'action.

La construction du maul ne doit pas empêcher l’équipe défensive (sans ballon) d’agir en toute équité sur le porteur du ballon. L’observable de l’arbitre est que le sauteur, et donc premier porteur du ballon, doit être atteignable pour les défenseurs. On peut constater sur cette action que les lifteurs passent devant Rebbadj et permettent de désaxer rapidement le maul pour libérer les Toulonnais et filer vers l’en-but toulousain.



L’équité n’étant pas respectée, il est logique que l’arbitre sanctionne cette stratégie. A noter que les arbitres sont d’autant plus vigilants dès lors que l’équipe attaquante se rapproche de l’en-but adverse.