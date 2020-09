[ARBITRAGE] La difficile appréciation de l'arrachage avec l'essai refusé à Imhoff contre l'ASM

Cette semaine, dans cette rubrique arbitrage, on revient sur l'essai refusé à Imhoff lors du quart de finale de Champions Cup face à l'ASM.

Penaud fait exploser Vakatawa et Russell mais le Racing avait déjà match gagné [VIDEO]Comme en 2018, le Racing 92 a fait plier l'ASM en quart de finale de la Champions Cup sur la pelouse de Marcel Michelin. Ce match, les Racingmen l'ont dominé de bout en bout, menant même 30 à 8 avant l'heure de jeu. Mais le score aurait pu être bien plus large en faveur des visiteurs sans un essai refusé aux hommes de Laurent Travers. Avant la mi-temps, et alors que Clermont accusait neuf longueurs de retard, Penaud est monté en pointe sur un renvoi afin de gêner Bernard Le Roux. Le deuxième ligne international n'a pu se saisir du cuir, l'ailier en profifant pour le renvoyer dans son camp. Mais Vakatawa, opportuniste a bien suivi et servi Imhoff pour l'essai. Une action confuse qui a poussé l'officiel du match à demander la vidéo. Puis à refuser l'essai. Une décision que certains spectateurs ont eu du mal à comprendre.