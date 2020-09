Penaud fait exploser Vakatawa et Russell mais le Racing avait déjà match gagné [VIDEO]

Retour en vidéo sur la victoire du Racing 92 sur l'ASM en Champions Cup ce samedi en quart de finale au stade Marcel Michelin.

On avait espéré un match plus disputé entre l'ASM et le Racing 92. Mais les Franciliens ont dominé leur sujet durant toute la partie. Les Clermontois ont eu un sursaut d'orgueil dans le second acte. Mais le score était déjà largement à l'avantage des visiteurs. Comme en 2018, les Jaunards s'inclinent en quart de finale de la Champions Cup face à la formation francilienne. Ils n'ont jamais eu la main sur la rencontre. Dès l'entame, ce sont les hommes de Laurent Travers qui ont mis la main sur le cuir et marqué par Dupichot dès la 3e minute de jeu. Dominés sur l'envie mais surtout sur les fondamentaux du rugby comme la conquête, les locaux ont manqué de munitions pour répondre. C'est seulement à la 22e minute que Falgoux a réduit la marque. Profitant du jaune de Bird.

François Trinh-Duc, le GRANDISSE, s'offre un superbe essai avec un petit par-dessus millimétré [VIDEO]L'indiscipline a touché les deux camps mais c'est le Racing 92 qui a le plus profité des fautes adverses. Teddy Iribaren a ainsi passé six pénalités dans ce match avant que Machenaud ne prenne la suite, pour un total de 8 pénalités. En face, Lopez s'est contenté seulement d'un coup de pied entre les perches. 8 à 24 avant la pause après le superbe essai de Trinh-Duc, puis 8-30 à l'heure de jeu. Le match n'a pas vraiment eu lieu pour les hommes d'Azéma. Fofana et Matsushima ont entretenu un mince espoir de come-back improbable mais le Racing 92 était tout simplement supérieur. Et ce n'est pas la chevauchée spectaculaire de Penaud en fin de partie qui pourra redonner le sourire à l'ASM.