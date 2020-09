François Trinh-Duc, le GRANDISSE, s'offre un superbe essai avec un petit par-dessus millimétré [VIDEO]

Admirez en vidéo le superbe essai de François Trinh-Duc face à l'ASM lors du quart de finale de la Champions Cup.

Ce n'était certainement pas le genre de match que l'ASM espérait faire face au Racing 92 en quart de finale de la Champions Cup. Toujours est-il qu'à la pause, les Jaunards étaient menés 24 à 8 malgré une réalisation de Falgoux après des essais de Louis Dupichot dès l'entame et de François Trinh-Duc juste avant la pause. Les Franciliens ont débuté de match en confiance. Ils y ont mis de l'envie et cela a payé. Malgré la sortie sur blessure du premier marqueur d'essai et de l'indiscipline, ils ont montré beaucoup de maîtrise à l'image d'un Trinh-Duc opportuniste et réaliste. Peu de temps après son entrée en jeu, il a parfaitement senti le coup en jouant au pied derrière la défense clermontoise. Penaud et Mastushima ont été trompés par le rebond. Lequel a profité à l'ancien ouvreur du XV de France. Un superbe essai qui a assommé l'ASM aux citrons.