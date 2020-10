Cinq matchs qui ont marqué l'histoire des confrontations entre Toulouse et Toulon [VIDEO]

Avant le choc de dimanche entre Toulouse et Toulon en Top 14, retour sur cinq matchs mémorables entre ces deux équipes.

Sauf changement de dernière minute, Toulouse accueillera Toulon ce dimanche dans le cadre de la 3e journée de Top 14. Un match qui va se jouer dans un contexte particulier pour les deux formations. Elles restent en effet sur des phases finales européennes à la saveur bien différente. Toulouse s'est incliné à Exeter en demi-finale de la Champions Cup. Tandis que Toulon a dominé Leicester pour s'offrir une place en finale de la Challenge Cup. Le RCT reste donc sur une belle série de trois succès toutes compétitions confondues. Cependant, Patrice Collazo se méfie de la bête blessée.



Le Stade Toulousain a produit certainement le plus beau rugby dans cette campagne européenne et aura à coeur de s'imposer. Côté varois, on peut craindre une certaine décompression même si Collazo entend bien envoyer une équipe compétitive. Compte tenu de l'état de forme des deux équipes, on peut espérer voir un très beau match. L'histoire des confrontations entre Toulouse et Toulon est jalonnée de rencontres mémorables. Celle de dimanche pourrait s'ajouter à la liste.

C'est pour certain l'une des plus belles finales du championnat de France. Avant 1985, jamais Toulouse et Toulon ne s'était retrouvé à ce stade de la compétition. Novès, Portolan, Cigagna, Charvet ou encore Bonneval d'un côté. De l'autre, sous les ordres de Daniel Herrero, son frère Bernard mais aussi Eric Champ et Jérôme Gallion. Résultat, un match à huit essais, dont un triplé de Charvet, qui se terminera après les prolongations sur la victoire de Toulouse, 36 à 22. On vous laisse admirer l'un des trois essais de Charvet après une superbe action de jeu debout.