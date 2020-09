En puissance, Exeter marche sur Toulouse pour s'offrir une finale historique [VIDEO]

Les Chiefs d'Exeter ont dominé le Stade Toulousain ce samedi en demi-finale de la Champions Cup. Les Anglais retrouveront le Racing 92 en finale.

Ramos relance, Kolbe danse, Dupont avance et c'est Placines qui conclut [VIDEO]Le brillant parcours du Stade Toulousain s'est arrêté samedi du côté d'Exeter face à des Chiefs pragmatiques et sûr de leur rugby. Les hommes d'Ugo Mola ont été fidèles à leurs principes en envoyant du jeu. Cela a payé avec le superbe essai de Placines après un travail hallucinant de Kolbe en bord de touche. Mais pour voir le second essai des visiteurs par Lebel, il a fallu attendre la 75e. Bien trop tard pour renverser la rencontre. Car entre temps, les locaux avait frappé à quatre reprises par Harry Williams (30e, 59e), Sam Simmonds (39e) et Joe Simmonds (69e). Excellents en conquête, solides en défense, les Anglais ont usé les Toulousains. Ils ne leur ont offert que peu d'opportunités de briller et ont construit leur succès devant avec un doublé pour le pilier Harry Williams. Si l'expérience était du côté de Toulouse, la maîtrise était bien dans le camp des Chiefs ce samedi. Toulouse a ainsi concédé 12 turnovers contre seulement 5 pour les Anglais.