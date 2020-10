Top 14 - Avec un match XXL, Dupont, Lebel et Tolofua donnent la victoire à Toulouse face à Toulon [VIDEO]

Le Stade Toulousain s'est imposé face à une équipe toulonnaise qui a mis du temps à rentrer dans le match.

Pour la 3e journée de Top 14, le Stade Toulousain recevait une équipe toulonnaise affaiblie par les blessures. Ce match du dimanche soir n'a pas déçu les amateurs de rugby avec 8 essais tout de même. Si les Toulousains sont rentrés forts dans le match avec 3 essais en première mi-temps, la seconde ne a failli leur échapper.

Tauzin, Neti, Takulua : les réseaux sociaux se passionnent pour Toulouse vs Toulon

On est en droit de se demander quels mots Patrice Collazo a utilisé durant les 20 minutes de mi-temps quand on voit l'entame de ses hommes. D'entrée, ils trouvent la faille par Moretti (42e) et Egiziano (51e). On pensait le match relancé, mais ce n'était sans compter les erreurs de plaquages des coéquipiers de Charles Ollivon. Le score final est lourd pour les Toulonnais qui pouvaient espérer mieux. Ils ont tout de même enlever le bonus offensif aux Toulousains. La seule ombre au tableau des joueurs d'Ugo Mola. Selevasio Tolofua a impressionné durant ce match. Titularisé en numéro 8, il a gagné tous ses duels en avançant, mais pas que. Il n'a jamais fait le pas de trop pour permettre de jouer derrière lui, surtout quand on connaît la qualité des soutiens offensifs toulousains. Score final 39 à 19.