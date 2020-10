Top 14 - 11 cartons rouges et 36 jaunes en 3 journées : quand l'indiscipline fait loi

En seulement 3 journées, le Top 14 a connu 11 cartons rouges et 36 cartons jaunes. La cause est-elle dans les nouvelles directives ?

Cela ne vous a pas échappé depuis le début de saison, mais le nombre de cartons rouges et cartons jaunes depuis le début de la saison est assez impressionnant. Au total, ce sont pas moins de 11 rouges et 36 jaunes qui ont été sortis par les arbitres de champ. Le Stade Toulousain compte déjà 3 cartons rouges avec Tekori, Arnold et Rodrigue Neti. Tous pour des mauvais gestes.

Si le nombre peut étonner, la raison de ces cartons n'est pas si nouvelle. Les nouvelles directives sont plus dures autour du jeu déloyal et violent. Au niveau des cartons jaunes (36), beaucoup sont intervenus proches des lignes de marques. Notamment après des ballons portés ou des rucks. Les arbitres sont bien plus regardant sur ces phases là où les soutiens offensifs et défensifs doivent avoir une bonne attitude, et ce, dans les temps.

Les cartons :

Journée Cartons jaunes Cartons rouges 1ère 14 2 2e 15 4 3e 7 5

Source : LNR.