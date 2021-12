FLASHBACK. VIDEO. En 2019 et malgré Radradra, Toulon atomisait l'UBB (45 à 19)

En avril 2019, le RCT avait mis une rouste à Bordeaux, pour l'un des derniers matchs de Baptiste Serin sous les couleurs de son ancien club.

Ah 2019... À l'époque, le Covid ne nous faisait pas encore de misères, la chaleur de l'été était parfaite mais l'équipe de France jouait beaucoup moins bien au rugby. L'UBB non plus n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, deux bonnes années plus tard. En même temps, le gourou Christophe Urios était encore à la tête du CO et Bordeaux bien loin d'être le favori qu'il est aujourd'hui presque à chaque fois qu'il se déplace quelque part...

D'ailleurs, à la fin avril, le club de Laurent Marti faisait le voyage à Toulon dans le costume de l'outsider, espérant une victoire (si possible bonifiée) pour conserver une ultime chance de qualification. Deux équipes joueuses, un temps magnifique et un mach annoncé ouvert mais serré. Au lieu de ça, les Girondins s'étaient déplacés la fleur au fusil et en avaient pris 45 sur la pelouse de Mayol... Malgré tout, l'ancien Varois Semi Radradra - qui venait de quitter le 83 pour quelques billets supplémentaires et un sac Gucci - avait mis le feu à ses anciens coéquipiers sur son premier ballon, et au terme de sa percée de 40 mètres et d'un renversement, c'est l'UBB qui frappait la première.

Mais pour la première de Julien Ory dans son jardin, qui sonnait d'ailleurs la révolte sur un rush en suivant, les Toulonnais, survitaminés, avaient ensuite enclenché la vitesse supérieure et marché sur Baptiste Serin et ses coéquipiers. Nakosi, puis Bastareaud en force, Ory, Savea, Fresia et Guirado pointaient en but sans qu'aucun répondant ne soit à déclarer en face. Seul Peni Ravai sauvait quelque peu l'honneur sur un pilonnage à un quart d'heure de la fin... avant que Charles Ollivon n'aggrave l'addition sur la sirène, après une bonne inspiration de Louis Carbonel.

Celui qui jouait encore exclusivement numéro 8 marquait alors des points cruciaux dans sa quête de sélection avec l'équipe de France, qu'il rejoindra finalement en tant que réserviste peu avant le Mondial. Aujourd'hui, il est le capitaine attitré des Bleus et tente de se remettre au plus vite de sa blessure au genou pour continuer de guider les siens vers des sommets encore plus hauts que ceux qu'ils ont déjà atteint. C'est fou comme en seulement deux ans, les choses peuvent changer...