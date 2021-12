Vos Matchs de Rugby : Toulouse vs Paris, Toulon vs UBB, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retrouvez le programme de la semaine en Top 14 avec notamment le classico entre Toulouse et le Stade Français ainsi que le choc Toulon vs UBB.

TOP 14. L'Union Bordeaux-Bègles : enfin dans la cour des grands ?Fin d'année rime avec Boxing Day en Top 14 depuis plusieurs saisons maintenant. A l'issue de cette 13e journée de championnat, on connaîtra le champion d'automne... en hiver. Pour l'heure, c'est l'UBB qui domine les débats avec 42 points devant le Stade Toulousain, deux longueurs derrière. Ce dimanche, Antoine Dupont et ses coéquipiers reçoivent le Stade Français au Stadium tandis que les Bordelais de Christophe Urios iront au stade Mayol. Des affiches qui vont faire le plein de supporters puisque le Stadium affiche complet. Ne cherchez donc plus un ticket sur la billetterie. Il y aura aussi du derby dans l'air avec un CAB/ASM toujours engagé.

Top 14 - 13e journée :

Dimanche 26 décembre

Lundi 27 décembre