TOP 14. UBB VS Toulon. L'essai litigieux de Madosh Tambwe était-il valable ?

L'ailier bordelais Tambwe a inscrit un essai qui a quelque peu fait polémique. Une situation rare, certes, mais sur ce coup, la règle est claire...

D'un cheveu, l'UBB l'a donc emporté ce dimanche soir face à Toulon. Grâce à une pénalité tardive sanctionnant une grossière faute varoise il est vrai, mais également grâce à l'apport d'un banc conséquent ou encore de sa bombe congolaise. Car comme souvent depuis le début de saison avec ces deux équipes, le danger est venu des ailes, où Madosh Tambwe et Jiuta Wainiqolo y sont chacun allés de leur essai. Les deux ont d'ailleurs nécessité un arbitrage vidéo avant d'être accordé et celui du Bordelais a, disons le comme ça, posé un plus de question aux amateurs de notre jeu que l'autre.

La raison ? Elle est que, repris juste devant la ligne par ce même Wainiqolo et Kolbe, Tambwe n'a pas glissé jusque dans l'en-but, mais a dû presque se débattre pour aplatir, c'est ce que laissait à penser les premières images. Essai marqué en deux temps, alors ? Eh bien non, puisque Tambwe ne reprend jamais appui au sol pour marquer, comme l'a très clairement expliqué monsieur l'arbitre : "Le joueur n'utilise pas de 3ème appui puisque qu'il se ne sert pas de son genou pour y aller (à l'essai), il tend juste le bras pour marquer, donc je vais rester sur ma décision terrain, c'est essai."

En clair, l'ancien finisseur des Bulls a uniquement utilisé le haut de son corps, une fois au sol, pour s'offrir le chemin de l'en-but, et a donc respecté la règle qui dit "qu'un essai est marqué quand un joueur attaquant porteur du ballon est plaqué près de la ligne de but et qu’un mouvement continu l’entraîne dans l’en-but adverse et qu’il est le premier à effectuer un touché à terre." Puisque son double mouvement de buste est considéré comme un seul et même mouvement par la règle. CQFD.

