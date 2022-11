RÉSUMÉ VIDÉO. Au courage, Bordeaux renverse Toulon grâce à son banc et se donne de l'air

Ce dimanche, en clôture de la 9ème journée de Top 14, l'UBB s'est finalement imposé sur ses terres, face à une équipe de Toulon plus que compliquée à maîtriser.

En difficulté depuis le début de saison, l'UBB avait l'occasion ce dimanche d'enchaîner un troisième match consécutif sans défaite en Top 14, après la victoire face au Racing puis le nul contre Clermont. Mais pour cela, les coéquipiers de Poirot devaient faire face à un client : le RCT. 4ème du championnat avant cette rencontre, Toulon ne venait pas en Gironde en victime, bien au contraire : Kolbe, Wainiqolo, Waisea, Isa, Rebbadj... Tous été alignés ce week-end. Ce fut d'ailleurs les Varois qui commencèrent le mieux ce match, puisqu'après 20 minutes de jeu, l'ancien Bordelais Baptiste Serin profita d'un bon travail de ses avants pour ramasser le ballon au ras du ruck et inscrire le premier essai de la partie (3-10). Vexés, les hommes d'Urios réagirent dans la foulée, avec un superbe mouvement des 3/4 conclu par la fusée maison, Madosh Tambwe. Un essai peu académique, mais qui fut finalement accordé après arbitrage vidéo. Malheureusement pour l'UBB, Toulon n'avait pas dis son dernier mot : 3 minutes plus tard, ce fut au tour de l'autre fusée de cette rencontre, Wainiqolo, de transpercer (avec une facilité déconcertante) le rideau adverse. Stoppé juste avant la ligne, il réussit néanmoins à bien libérer son ballon, et ce fut finalement West qui inscrit le deuxième essai toulonnais. Ajoutez à cela une pénalité supplémentaire de Salles, portant le score à 10-20 à la pause.

En bien mauvaise posture, les coéquipiers du nouvel appelé en Bleu Pablo Uberti repartirent avec d'autres intentions en seconde mi-temps. Emmenés par un banc décisif (avec Douglas, Tameifuna, Mori et Gimbert notamment), ces derniers ont inscrit rapidement un essai (Douglas, 44ème), avant de repasser devant au score grâce à une réalisation de l'Italien Mori. Au final, ce fut un cinglant 17-6 qu'encaissèrent les ouailles de Mignoni et Azéma dans le second acte. Un scénario cruel pour les Varois, qui, même s'ils furent dominés au retour des vestiaires, ont failli réaliser le match parfait à l'extérieur. Une défaite qui n'a en revanche pas de grande incidence au classement, le Stade Français et La Rochelle ayant chacun perdu leur rencontre. En revanche, ce succès va faire du bien à Bordeaux-Bègles, qui se replace à la 10ème place du Top 14, à seulement 1 point des places qualificatives.

