XV de France - Quels joueurs ont le plus impressionné ? Ibanez répond

Le manager du XV de France Raphaël Ibanez fait le point sur certains joueurs en vue lors des deux premiers matchs de l'automne.

L'encadrement du XV de France a fait le choix de la continuité avant d'affronter les Fidji dans le cadre de la première journée de l'Autumn Nations Cup. Il faut dire qu'il y était contraint par le deal entre la LNR et la FFR sur la mise à disposition des internationaux : pas plus de trois feuilles de matchs par joueur. Galthié et ses adjoints auraient pu faire tourner entre les matchs, mais pas question de briser la bonne dynamique. Cependant, ça ne les a pas empêché de faire évoluer le groupe pour préparer les matchs. Ainsi le deuxième ligne Killian Geraci, le troisième ligne Anthony Jelonch et l’ailier Teddy Thomas ont récemment retrouvé le groupe. Avant eux, le talonneur du Racing 92 Teddy Baubigny et le centre du Stade français Julien Delbouis avaient été appelés. L'occasion pour eux d'avoir une chance de se montrer à l'entraînement avant de pourquoi pas porter le maillot tricolore.



Le sélectionneur des Bleus comme le manager Raphaël Ibanez n'ont cessé de le répéter : les joueurs gagnent leur place à l'entraînement. Cependant, certains ont confirmé sur le pré face au Pays de Galles et l'Irlande. "Qui aurait paré sur des performances aussi abouties que Mohamed Haouas avec si peu d'expérience ? La confirmation de Cyril Baille ? Mais aussi Gros et Bamba qui impressionnent ou encore Aldegheri qui sont juste derrière ?" Ibanez tient à souligner en ce sens via le Midi Olympique "l'excellent travail" de Servat et Ghezal au niveau des avants "qui parviennent à tirer le meilleur de tous nos joueurs de premières lignes". Ils ont désormais "les clefs du très haut niveau dans le combat, au près". L'ancien talonneur du XV de France de mentionner la richesse à ce poste qu'il connaît très bien :

Julien Marchand, Camille Chat mais aussi Peato Mauvaka ou Teddy Baubigny. C’est du solide. Ils apprennent très vite et c’est remarquable.

Derrière, c'est la charnière Antoine Dupont/Romain Ntamack, inspirée et talentueuse, qui a impressionné les observateurs. Le premier a d'ailleurs été meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2020. Le premier Français à recevoir cette distinction. On en viendrait presque à oublier leur âge. "Les jeunes, quel que soit leur poste, progressent vite et son désireux de se mesurer à ce qui se fait de mieux sur la planète ovale." On promet le meilleur à cette équipe de France, où des leaders comme Ollivon, Aldritt ou Fickou ont émergé, si elle continue à progresser et à performer.