XV de France - Qui pour défier les Fidji ? À vos votes !

Enfilez le costume de sélectionneur, et choisissez les 23 Bleus à aligner pour le premier match d'Autumn Nations Cup face au Fidji, le 15 novembre.

L'Autumn Nations Cup, cette compétition sortie du fin fond d'un tiroir de World Rugby pour permettre aux équipes internationales de se rencontrer plus souvent. Le XV de France y participe avec 3 matchs face à l'Ecosse, l'Italie mais surtout, les Fidji. Ces derniers impressionnent depuis toujours, mais l'arrivée de Vern Cotter promet une évolution qui fait peur.

Pour les battre, Fabien Galthié et son staff ont décidé de ne rien changer au groupe de 28 joueurs présents pour l'Irlande. Cependant, 3 petits nouveaux sont présents : Teddy Thomas, Killian Geraci et Anthiny Jelonch rentrent dans le groupe pour former un total de 31.

L'exercice de sélectionneur du XV de France vous plaît ? Voici l'occasion de faire vos choix et d'aligner le XV de départ qui affrontera les Fidjiens ce week-end.