Antoine Dupont est-il désormais l'égal d'Aaron Smith et Faf de Klerk ?

Le demi de mêlée Antoine Dupont a mis tout le monde d'accord lors du Tournoi des 6 Nations. Le Toulousain est l'un des meilleurs du monde à son poste.

On voit venir les commentaires en mode : "Le gonze a fait un bon match et on est déjà champion du monde". On vous l'accorde : Antoine Dupont n'est pas encore l'égal d'Aaron Smith et Faf de Klerk dans ce domaine puisqu'il n'a pas encore soulevé le trophée Webb Ellis contrairement au Néo-Zélandais et au Sud-Africain. Mais les observateurs s'accordent pour dire que le Toulousain est fait du même bois que les deux demis de mêlées précédemment cités. Son ancien coéquipier à Castres, l'Ecossais Johnnie Beattie, estime qu'il n'a pas d'égal au niveau physique à son poste. Il n'est plus un inconnu depuis déjà plusieurs saisons. Mais au sortir de ce Tournoi des 6 Nations 2020, l'ancien Castrais formé à Auch, a mis tout le monde d'accord. Particulièrement outre-Manche car en France, Dupont a déjà son fanclub depuis bien longtemps. "Le prix du meilleur joueur des Six Nations n'a jamais été remporté par un Français, mais le demi de mêlée mettra sûrement fin à cette attente", commente ainsi Rugby Pass. Le site anglais le décrit comme un "général tactique capable de créer des moments offensifs à partir de rien", et va même encore plus loin : c'est un joueur de classe mondiale. Un avis partagé Wayne Pivac, sélectionneur du Pays de Galles, après le match face à la France où Dupont avait marqué un doublé.



On ne peut que lui pardonner son erreur face à l'Angleterre qui a permis au XV de la Rose d'obtenir un précieux point de bonus défensif. D'autant que si les Bleus avaient été meilleurs contre l'Écosse ou encore face à l'Italie, il n'y aurait pas eu besoin de sortir la calculatrice avant la dernière journée. Car ce qu'il a réalisé pendant cette édition 2020 a été de très haute facture. On connaissait sa qualité de passe, sa vitesse, son explosivité. Il a non seulement travaillé ses "points faibles" comme le jeu au pied, mais il a surtout impressionné le monde de l'ovalie par sa compréhension innée du jeu. Il "prend systématiquement les bonnes décisions à partir de la base du ruck", note Planet Rugby. C'est justement ce travail autour des gros qui le place au-dessus de la concurrence en Europe et au niveau de ce qui se fait de mieux ailleurs, et notamment dans l'hémisphère sud. Planet Rugby n'hésite pas dire qu'il est "le meilleur demi de mêlée du monde en ce moment - même si Aaron Smith continue d'exceller pour les All Blacks - après avoir produit une série de performances époustouflantes". D'aucuns s'accordent pour dire, et notamment Beattie, que s'il avait joué quelques années plus tôt dans un équipe de France moins performante et en confiance, ainsi qu'avec un staff différent, il aurait sans doute eu à batailler un peu plus. Mais avec ces coéquipiers et Fabien Galthié, il s'épanouit comme jamais. Il faut dire qu'il a toute la confiance de son sélectionneur et du staff. Son statut de facteur X lui octroie le droit de faire quelques erreurs par moment car il est capable de faire basculer un match, explique Benjamin Kayser via Le French Rugby Podcast. Crédit vidéo : Le French Rugby Podcast



Personne n'a réalisé plus de offloads que lui (12), seul Conor Murray a réalisé plus de passes décisives que le Toulousain (4). Sans oublier ses 249 mètres parcourus ballon en main dont 180 lors de courses de soutien. Un domaine dont il est véritablement passé expert selon le Telegraph. De par son influence sur le jeu de son équipe, et ses performances, on peut dire qu'il est de la même trempe que Faf de Klerk. Comme Dupont, le Sud-Africain partage non seulement ce goût pour la défense, mais il aime déchirer la défense et se porter à hauteur d'un coéquipier qui a franchi. Ici, l'anticipation est le maître-mot. Et même si la France se plaît à jouer dans un certain chaos, Dupont semble toujours avoir un coup d'avance. A Castres, il était si bon en 9 comme en 10 qu'il était parfois remplaçant, se souvient Beattie. "C'est le meilleur dans l'hémisphère nord. Il est au niveau d'Aaron Smith au niveau mondial", confie l'Ecossais. Si le Toulousain était un boxeur, note le Telegraph, "il serait capable d'embrouiller ses adversaires à bout portant, d'exploiter les espaces avant d'envoyer des coups de poing dans leur défense. Il aurait également une vitesse suffisante pour placer des rafales urticantes avant de s'échapper". On n'est pas super bien calés en boxe mais une chose est sûre, on attend désormais avec impatience le prochain combat/match d'Antoine Dupont.