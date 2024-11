XV de France. Pour sa première sélection, Romain Buros a vécu un rêve face aux All Blacks

L’arrière Bordelo-Béglais Romain Buros a honoré sa première sélection avec le XV de France face aux All Blacks, ce samedi.

Il y a peu de joueurs qui pourront livrer le récit d’un meilleur début international avec le XV de France. Ce samedi 16 novembre, l’arrière de l’UBB Romain Buros a fait valoir ses droits en honorant sa première sélection par une victoire face aux All Blacks (30-29), au Stade de France.

À la 32ᵉ minute de jeu, Romain Buros inscrit le premier essai du XV de France. Éliminant avec puissance et vélocité la défense néo-zélandaise. À la demi-heure de jeu, cette arrivée en Terre promise permet aux Bleus de relever la tête.

Après la rencontre, l’arrière a été sollicité par L’Équipe qui lui a demandé de livrer ses impressions. “Disons qu'une première dans ce lieu avec une victoire contre les Blacks, c'est assez incroyable. Forcément, je suis très content.[...] Même si j'ai attendu longtemps cette première sélection, je pensais que ça en valait la peine. C'est difficile de rêver mieux comme première”, confie le 1 1186 capés de l’histoire du XV de France.

Du côté du staff, l’observation du joueur de l’UBB a été plutôt positive. En dehors de son essai, le sélectionneur Fabien Galthié a mis en avant sa solidité sous les ballons hauts et sa qualité de relance ballon en main.

Romain Buros, l’OVNI sur le tard

Aligné pour la première fois par Fabien Galthié, le Girondin est pourtant régulièrement appelé à Marcoussis depuis environ trois ans. Cependant, la forte concurrence et les choix du staff l’avait empêché de postuler avec le XV de France avant cela.

À 27 ans, l’ancien de l’UBB est devenu l’un des cadres de l’Union Bordeaux Bègles, avec qui il compte pas moins de 131 apparitions. Vif et intelligent, il est connu pour sa qualité de relance impressionnante, malgré quelques difficultés habituelles dans le jeu au pied. Néanmoins, ces dernières ne se sont pas fait sentir hier soir.

Ce samedi, la titularisation de Thomas Ramos en tant qu’ouvreur, les performances contrastées de Léo Barré et le fait que les solutions Brice Dulin et Melvyn Jaminet ne soient plus d’actualité en Bleus l’ont propulsé. Pour l’Argentine, le Landais d’origine est le favori pour rempiler avec le numéro 15 dans le dos.

