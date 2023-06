Absents du groupe U20 et laissés à la disposition du XV de France, Gailleton et Bielle-Biarrey peuvent-ils s'inviter à la Coupe du Monde ?

"Ces deux joueurs restent à disposition du XV de France pour préparer l’événement majeur de cette fin d’année, la coupe du monde 2023, en France." Que voulait dire cette phrase sans grandes équivoques tirée du communiqué de la FFR concernant le groupe des Bleuets dévoilé pour préparer la CDM U20 qui arrive fin juin ? Et qui sont les joueurs concernés ? Pas de place au suspens, si des éléments comme Baptiste Jauneau ou Posolo Tuilagi auraient pu y prétendre également, les protagonistes pointés du doigt sont Émilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey. Dès lors, le meilleur marqueur du Top 14 cette saison (14 essais) et la fusée de l’UBB seront-ils du Mondial en France, qui débute au moins de septembre ?

RUGBY. Les U20 avec Jauneau, mais sans Gailleton et Bielle-Biarrey pour disputer la Coupe du MondeN’allons pas trop vite en besogne tant les chances qu’ils fassent partie de la liste des 33 joueurs qui prendront part à la coupe du monde sont minces, pour ne pas dire faméliques, à l’heure d’écrire ces lignes. Ce que cela montre en revanche, c’est que Fabien Galthié compte sur ces garçons de tout juste 20 piges pour l’objectif 2027, assurément. Mais aussi qu’ils devraient a minima faire partie de la liste des réservistes et pouvoir intégrer le groupe en cours de compétition, en cas de pépins à leur poste. Voire plus, si affinités, si jamais leur préparation avec les 42 tricolores entre fin juin et mi-août venait à taper dans l’œil du staff. Mais avant cela et d’éventualiser cet été passé avec les Bleus, feront-ils partie du groupe des 23 français qui rejoindra Marcoussis du 7 au 9 juin pour le tout premier stage ? Si l’absence de Gailleton du groupe U20 semble aller dans ce sens, la présence de Bielle-Biarrey dépendra elle du résultat de son club en barrage face à Lyon ce week-end. Les demi-finalistes n’y prenant pas part.

RUGBY. La génération U20 de 2023 est-elle plus forte que celle des Ntamack et Carbonel en 2018 ?Avec qui pour les accompagner ? On a essayé d’imaginer la liste des "stagiaires" de Fabien Galthié, qui sera annoncée lundi prochain. En pariant sur le fait que le Racing 92 et le LOU soient les deux équipes qualifiées pour les demi-finales du Top 14. En cas de défaite d’un de ces deux clubs ou des deux, les Baptiste Couilloud, Nolann Le Garrec, Cameron Woki, Camille Chat, Gaël Fickou, Romain Taofifenua ou Demba Bamba pourraient bien évidement intégrer le groupe.

Liste des 23 :

J-B Gros (RCT)

Clément Castets (SF)

Teddy Baubigny (RCT)

Maxime Lamothe (UBB)

Thomas Laclayat (Oyonnax)

Sipili Falatea (UBB)

Bastien Chalureau (MHR)

Paul Willemse (MHR)

Cyril Cazeaux (UBB)

Sekou Macalou (SF)

Charles Ollivon (RCT)

Bastien Vergnes (UBB)

Alexandre Becognée (MHR)

Maxime Lucu (UBB)

Matthieu Jalibert (UBB)

Léo Coly (MHR)

Louis Carbonel (MHR)

Émilien Gailleton (Pau)

Yoram Moefana (UBB)

Julien Delbouis (SF)

Damian Penaud (Clermont)

Louis Bielle-Biarrey (UBB)

Anthony Bouthier (MHR)