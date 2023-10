XV de France. Lucu ou Couilloud, qui pour remplacer Dupont ? (Les fans ont choisi)

En l’absence d’Antoine Dupont, Baptiste Couilloud et Maxime Lucu joueront lors du match France - Italie en Coupe du monde. Qui sera titulaire ?

Le 6 octobre prochain, un nouveau 9 portera. Pour cette rencontre décisive face à l’Italie, le Groupama Stadium de Lyon présentera Antoine Dupont depuis les tribunes. Sur le pré, Fabien Galthié doit décider qui de Baptiste Couilloud et Maxime Lucu, il aligne d’entrée.

En tout cas, les amateurs de rugby ont décidé de l’heureux titulaire par intérim. En effet, selon un sondage réalisé par Odoxa et commandé par Winamax et RTL, 59% des amateurs de rugby préfèrent voir Baptiste Couilloud être aligné d’entrée. Pour Maxime Lucu, seulement 40% des 504 fans de rugby questionnés l’ont priorisé. Uniquement 1% des votants n'ont pas souhaité s'exprimer.

Même sans Antoine Dupont, 77% des amateurs de rugby croient aux chances du XV de France de remporter la Coupe du monde en 2023. Lucu, Couilloud et le reste du collectif bénéficient donc de la confiance de la grande majorité des passionnés d’Ovalie. Pour l’ensemble des Français, cette statistique tombe à 70%.

XV DE FRANCE. Galthié n'a toujours pas tranché, qui de Lucu, Couilloud ou Serin sera à la Coupe du monde ?

Le magnifique réservoir du XV de France

Avant toute chose, il faut préciser que ce n’est pas tellement le niveau des deux internationaux qui est questionné. En effet, les deux demi de mêlée ont déjà performé au niveau international sous l’ère Fabien Galthié. Par ailleurs, le sélectionneur leur fait pleinement confiance et a préféré valoriser ses habitués plutôt qu’un Baptiste Serin en pleine bourre depuis quelques mois. En réalité, l’un n’est pas fondamentalement meilleur que l’autre. Ce qui différencie les deux hommes, c'est avant tout leur profil.

RUGBY. Alldritt, Dupont, Marchand, etc. Mise au point sur les blessés du XV de France

D’un côté, le Lyonnais Baptiste Couilloud est un dynamiteur. Installé derrière un pack puissant et solidement protégé par ses avants, il devient rapidement redoutable en attaque. S’il joue bel et bien dans sa région ce vendredi, le Rhodanien n’est pas à l’abri de tenter quelques valises.

En parallèle, Maxime Lucu est éjecteur. Moins friand des courses ballon en main, il préfère servir son ouvreur en priorité. Cela ne veut pas dire qu’il est incapable de cavaler au ras des rucks non plus. Dans un style plus classique, il se complète parfaitement avec l’ouvreur titulaire des Bleus Matthieu Jalibert, qui demande beaucoup la gonfle.

Ces résumés très rapides ne couvrent pas l’ensemble de la palette des deux joueurs, mais en présentent les principales qualités. Le but n’est évidemment pas de trouver un Antoine Dupont bis, qui serait introuvable par ailleurs. Non, l’intérêt du XV de France est de savoir quel joueur complétera au mieux le XV de départ. Le second, lui, officiera sans grand doute sur le banc.

Et vous, qui imaginez-vous prendre la suite de Dupont sur le pré pour la suite de la Coupe du monde ?

Coupe du monde. Dupont de retour en quart ? ''C'est un peu délicat''