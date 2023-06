XV DE FRANCE. Galthié n'a toujours pas tranché, qui de Lucu, Couilloud ou Serin sera à la Coupe du monde ?

Habituellement, les sélectionneurs précédents du XV de France, et sur la planète ovalie, prenaient trois demi de mêlée dans les groupes préparatoires à une coupe du monde. Galthié en a choisi quatre !

Un choix cornélien

Bien que le capitaine Antoine Dupont soit très loin devant dans la hiérarchie au poste, sa doublure n'est pas totalement désignée. Dans la liste des 42 joueurs retenus pour préparer la Coupe du monde, Lucu, Couilloud et Serin sont véritablement dans un mouchoir de poche, à seulement 3 mois de l'échéance. Dans la logique chronique, le Bordelais Maxime Lucu serait en pole position pour porter le numéro 21 durant la compétition reine. Néanmoins, la saison tout bonnement exceptionnelle de Couilloud, qui était le réserviste de luxe durant le Tournoi des 6 Nations, pourrait faire changer d'avis le staff des Bleus. Quant à lui, Baptiste Serin a marché sur l'eau durant toute la seconde phase du Top 14, jusqu'à inscrire un doublé en finale de la Challenge Cup. Au terme des 4 stages qui attendent les joueurs retenus (Carpiagne, Monaco, Marcoussis, Capbreton), le 21 août, deux de ces trois demi-de-mêlée seront de la partie à partir de septembre.

Serin, peut-il s'inviter à la fête ?

C'est déjà l'invité surprise de cette liste, bien que sa saison en club soit excellente. À 29 ans, le Toulonnais rêve de Coupe du monde, lui qui avait participé à celle de 2019 aux côtés d'Antoine Dupont et de Maxime Machenaud. Seulement voilà, l'ancien bordelais n'a plus porté la tunique bleue depuis le Tournoi des 6 Nations 2021, et une défaite face à l'Écosse. Entre-temps, Maxime Lucu est arrivé en équipe de France, et a disputé 14 matchs avec l'équipe de France. Baptiste Couilloud a aussi "croqué", avec 9 rencontres depuis l'absence de Serin. Nolann Le Garrec est, lui aussi, rentré dans la danse, mais n'a finalement pas joué face à l'Italie. Pourtant, force de travail et d'abnégation, celui qui a été capitaine de l'équipe de France le temps d'un match contre l'Italie en 2020, a déjà réussi une part de son challenge. Son leadership naturel, son expérience d'une coupe du monde et son côté imprévisible feraient de lui un atout de taille pour la France.

Couilloud mérite-t-il enfin sa place ?

C'est le coéquipier parfait, celui qui n'a pas joué une seule minute du 6 Nations, mais qui a fait bosser les copains sans rechigner, et les a même observés depuis les tribunes. Souvent exemplaire en Top 14, Baptiste Couilloud a inscrit 9 essais cette saison. Il est devenu par ailleurs le deuxième meilleur marqueur de l'histoire du LOU, derrière Toby Arnold. Son côté puncheur pourrait être à l'origine de plusieurs situations débloquées, et jusque-là, ces sorties internationales ont été irréprochables. En plus de cela, sa capacité à gérer des situations critiques dans un match est devenu un atout, lui qui avait longtemps essuyé des critiques à ce sujet. Son jeu au pied de pression et de dégagement montre une réelle amélioration à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, cette préparation et ces nombreux stages seront déterminants pour la Coupe du monde en France, qui débute le 8 septembre face aux All Blacks.

