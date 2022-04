TRANSFERTS. Tuivuaka, Kamikamica... Le Racing passe à l'heure fidjienne

Pour remplacer les Tanga, Thomas ou Baubigny, le Racing pourra compter sur un recrutement très "îlien". Ce qui lui a souvent réussi, par le passé...

Dans le temps, le Racing a souvent disposé d'une diaspora fidjienne assez importante. On se souvient, autrefois, lorsque Sireli Bobo, Albert Vulivuli ou Jone Qovu foulaient la pelouse de Colombes. Puis lorsque Leone Nakarawa dépliait ses grands bras à l'Arena. Pas plus tard que week-end dernier, ce sont encore Volavola et Vakatawa qui ont enflammé le synthétique de Nanterre sur une action à la "Flying Fidjians" en seconde période. Et si le dernier nommé est international tricolore, il reste un repère important pour les Fidjiens de France, à bientôt 30 ans.

Il est d'ailleurs évident que sa présence a dû compter dans le recrutement du Racing pour la saison à venir. Car lors du prochain exercice, le Racing va renouveller ses voeux avec les hommes du Pacifique : à l'intersaison, 3 Fidjiens vont débarquer au Plessis-Robinson. Tous ont déjà été appelé avec leur sélection nationale, que ce soit à 7 ou à XV. Il s'agit d'abord du "Tank" Asaeli Tuivuaka, qui évolue du côté de Trévise cette année. À 26 ans, le champion olympique à 7 apportera toute sa puissance sur l'aile francilienne, lui dont le physique cubique (1m76 pour 100kg) et l'explosivité font si souvent des ravages. Cette saison, il a d'ailleurs mis les pieds en France, puisqu'il a affronté le RCT à Mayol en Challenge Cup.

Les autres ? Que des garçons qui, eux, connaissent déjà (très) bien l'Hexagone. D'abord Kitione Kamikamica, qui fête ses 26 ans en ce 27 avril et qui va être l'option numéro 1 pour remplacer Yoan Tanga, en partance pour La Rochelle. Le Briviste, passé aussi par l'UBB et Vannes, a donc choisi l'option des Hauts-de-Seine pour progresser sur d'autres aspects du poste de numéro 8, lui qui a déjà dans sa besace pas mal de puissance et énormément de mobilité (1m88 pour 108kg). Attention tout de même, il revient tout juste longue blessure aux croisés, lui qui n'a fait son retour que lors de la dernière journée face à Lyon. Mais il lui reste 3 matchs et une intersaison pour se remettre en jambes.

Enfin et très bon coup effectué par club du 92 encore : la venue de Nemani Narisia. Voilà un autre briviste qui va rejoindre la région parisienne. Numériquement, il remplacera Teddy Baubigny, qui s'est lui engagé avec Toulon. Mais le talonneur fidjien représente lui aussi l'avenir, puisqu'il n'a pas encore 25 ans, et dispose d'un pep's et d'une force en défense qui seront à coup sûr très appréciés des supporters franciliens. En doublure de Camille Chat, bien sûr, qui vient de rempiler pour 3 ans et compte bien sur la saison prochaine pour retrouver les Bleus...