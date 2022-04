RÉSUMÉ VIDÉO. Le retour du duo magique Vakatawa - Thomas face à Biarritz

Face au promu biarrots, Teddy Thomas a retrouvé son club de cœur à l’occasion d’un nouveau doublé.

C’est le troisième en quatre matchs. Teddy Thomas réalise une fin de saison en coup de canon. Le bouillant ailier français a su profiter de sa vitesse et du talent de ses coéquipiers pour repartir avec 10 points à son compteur et 5 unités au classement. Dans un premier temps, les ciels et blanc brisent la défense du Biarritz Olympique par l’intermédiaire d’une passe magique de Virimi Vakatawa. L’action sera conclue par son coéquipier quelques mètres plus loin. Le centre français commence petit à petit à retrouver son niveau qui lui avait permis de postuler au titre de meilleur centre du monde il y a encore peu de temps. Dans une seconde action, Teddy Thomas récupère un ballon dégagé dans l’urgence et parcourt tout le terrain pour aplatir. TOP 14. Meilleur marqueur français depuis 5 ans, Teddy Thomas reste cet éternel incompris

Auprès de Rugbyrama, le futur rochelais s’est exprimé sur ses envies avant son départ. Il explique notamment qu’il veut marquer un peu plus l’histoire du Racing 92 avant de quitter l’Ile-de-France. L’ailier raconte : “Je veux partir du Racing avec un titre. Il y a huit ans que je suis ici et je ne me permets pas de dire que j’ai eu un titre en 2016 parce que je sortais cette année-là d’une saison blanche. […] Yoan (Tanga), moi et les autres, on a tous à cœur de remporter quelque chose. On se donne à 100 % pour partir la tête haute de ce club.” Une envie plus que compréhensible. Actuellement, le Racing 92 est 5ème de Top 14. Cependant, rien n’est joué dans la course au Top 6 pour les Altoséquanais. Ces derniers sont certes à 2 points de la seconde place, synonyme de qualification en demie, mais également à 3 unités de la 7e place tenue par le LOU.