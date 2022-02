TRANSFERT. Top 14. Le ''Tank'' Asaeli Tuivuaka remplacera Teddy Thomas au Racing 92

VIDEO. ARBITRAGE. Pourquoi Tuivuaka n'a pas été sanctionné pour son découpage sur Aymeric Luc ?Aymeric Luc ne pensait ne pas recroiser la route d'Asaeli Tuivuaka si rapidement. Selon les informations de RMC, le Fidjien portera les couleurs du Racing 92 la saison prochaine. Aperçu en Challenge Cup avec la formation italienne de Zebre, le solide ailier va découvrir le Top 14 pour les deux prochaines saisons. C'est un profil bien différent de Teddy Thomas, en partance vers La Rochelle, qui va débarquer. Vous connaissiez le bus Julian Savea, et bien Tuivuaka est surnommé le Tank.

Power 💪 and Pace 🔥



You don't want to get in the way of Asaeli Tuivuaka!#HSBC7s | @fijirugby pic.twitter.com/cypeHC5gYr