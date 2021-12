VIDEO. ARBITRAGE. Pourquoi Tuivuaka n'a pas été sanctionné pour son découpage sur Aymeric Luc ?

Lors du match de Challenge Cup entre Toulon et Zebre, la tentative de plaquage d'Asaeli Tuivuaka Atunaisa sur Aymeric Luc a provoqué de vives réactions.

RESULTAT et RESUME VIDEO. La belle filouterie de Baptiste Serin pour le succès bonifié du RCTCe vendredi soir, Toulon a décroché les cinq points de la victoire bonifiée face aux Italiens de Zebre en Challenge Cup. Un match qui a été marqué par l'indiscipline des visiteurs, sanctionnés de trois cartons jaunes. Dont deux en l'espace de quelques minutes dans le second acte si bien que les Varois ont évolué à 15 contre 13 pendant presque 10 minutes. En fin de partie, les supporters présents dans le stade ont vu rouge contrairement à Asaeli Tuivuaka Atunaisa lorsque ce dernier a découpé l'ailier Aymeric Luc. Monté en pointe pour coller un énorme tampon à l'ancien joueur de Bayonne, le Fidjien a cependant heurté la tête du Toulonnais alors que ce dernier perdait ses appuis. Un contact accidentel aux yeux de notre arbitre maison Dédé Puiledébut qui estime que "Luc glisse et change donc soudainement la cible du plaqueur qui a une bonne attitude". C'est d'ailleurs pour cette raison que l'officiel du match n'a pas sanctionné le joueur de Zebre.