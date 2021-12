RESULTAT et RESUME VIDEO. La belle filouterie de Baptiste Serin pour le succès bonifié du RCT

Toulon s'est imposé ce vendredi soir sur sa pelouse à Mayol face aux Italiens de Zebre grâce des essais Setiano, Roux et Serin. Klbe n'a pas marqué.

Ça passe totalement inaperçu mais Cheslin Kolbe va faire ses débuts sous le maillot du RCT ce vendrediPremière réussie pour Cheslin Kolbe sous le maillot de Toulon. Alors, oui, le Sud-Africain n'a pas traversé la pelouse de Mayol et planté un triplé face aux Italiens de Zebre. Mais il était important pour lui de bien démarrer sous ses nouvelles couleurs après avoir été tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent sur son aile. Et n'aura avancé que sur 15m à la faveur de 8 courses. Mais collectivement, le RCT a fait le boulot. Victoire bonifiée pour les hommes de Franck Azema grâce aux essais d'Emerick Setiano (8'), Quinn Roux (44e) et Baptiste Serin (45e). Le demi de mêlée a fait preuve de lucidité et de filouterie pour surprendre la défense italienne en jouant rapidement une pénalité à quelques mètres de l'en-but adverse alors que la défense n'était pas encore replacée. Un essai de pénalité sera également accordé aux locaux pour un succès 28 à 14, Tuivuaka et Bianchi ayant marqué pour les visiteurs.