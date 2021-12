Ça passe totalement inaperçu mais Cheslin Kolbe va faire ses débuts sous le maillot du RCT ce vendredi

Face aux Italiens des Zebre, LA recrue star de l'intersaison Cheslin Kolbe fera ses débuts avec Toulon. Mais dans quel état de forme se trouve le Sud-Af ?

Quatre mois. Il aura donc fallut attendre près de 4 mois après sa signature pour que Cheslin Kolbe fasse ses débuts sous les couleurs du RCT. Blessé au genou depuis la fin de l'été, après s'être donné une entorse puis avoir rechuté en septembre, l'ailier sud-africain fera en effet ses débuts avec les Varois ce vendredi, face aux Zebre, a annoncé le club Rouge et Noir. Un tour de chauffe face aux modestes italiens en Challenge Cup, donc, dans un Mayol certainement dégarni*, avant de pourquoi pas rentrer dans l'arène en Top 14 face à l'UBB, dans 12 jours... Mais alors dans quel état de forme est le feu follet des Sprinboks ? Va-t-il faire chavirer l'antre toulonnais dès sa première ? Essayons d'y voir un peu plus clair...

Il n'a plus joué depuis le 21 août

Touché au genou à la fin de l'été, donc, Cheslin Kolbe n'a plus disputé la moindre rencontre depuis le 21 août, face à l'Argentine. Une éternité pour un garçon que nombreux attendaient pied au plancher dès le mois d'octobre. Malgré tout, cette longue pause lui a probablement permis de souffler, aussi bien physiquement que mentalement, lui qui n'avait pas eu de vrai repos depuis la fin d'année 2020, enchaînant Coupe d'Europe, Top 14, puis la tournée face aux Lions Britanniques et le Rugby Championship avec les Boks... Là, le meilleur joueur du Top 14 en 2019 a, en plus de soigner son genou, enfin pu passer du bon temps au pays avec les siens, avant de poser ses valises dans le Var à la mi-octobre.

Il n'a que très peu de collectif dans les jambes, mais les bras toujours aussi gros

S'il n'a repris l'entraînement collectif voilà seulement deux semaines, le joueur de 28 ans est , à première vue, toujours aussi affuté physiquement. Surtout, il va bénéficier du type de match parfait pour se remettre en jambes : pas de grande pression autour de celui-ci, une pelouse parfaite et probablement des ballons qui iront régulièrement jusqu'aux ailes... Avant de constituer, aux côtés d'Aymeric Luc et de Gabin Villière, enfin le trio de feu qu'attendent les supporters Rouges et Noirs depuis des mois.

*Notez que le match ne sera même pas diffusé, ni à la télé ni en stream par l'EPCR...