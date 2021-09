TOP 14. Après les blessures, le ciel s’éclaircit pour Camille Chat (Racing 92)

Après une saison dernière 2020-2021 compliquée, l’international français prolonge avec le Racing 92 et retrouve les terrains.

“Beaucoup de frustration”, c’est ainsi que Camille Chat a ressentie la saison dernière dans une interview accordée à RMC Sport. Commencé de la plus belle des manières, avec un essai et la victoire lors du derby francilien, le début d’exercice 2021-2022 lui permet de revenir sur le devant de la scène. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, son club a annoncé que l’international français prolongeait avec les ciels et blancs. Patrick Serrière, directeur général du Racing, déclare à son sujet dans L'Équipe : “Camille est ici depuis sept ans. Les blessures l'année dernière ont freiné son positionnement à l'international, mais on connaît tous sa valeur.” L’annonce de sa prolongation arrive en même temps que celle de Henry Chavancy.

on dit qu'un 🐈 a 9 vies...

et une 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 sous le maillot Ciel et Blanc 💙🤍



Bravo et merci à notre Camille Chat qui reste Racingman ! #RacingFamily @chatbranger pic.twitter.com/vArHAFgVkw — Racing 92 (@racing92) September 17, 2021

L’international Français a connu un exercice 2020-2021 compliqué. Avec seulement 12 feuilles de matchs, pour 8 titularisations, il connaît une saison marquée par les blessures. Sa fracture du péroné, le 11 avril dernier, en quart de finale de Champions Cup face à l’UBB l’aura notamment privé de la fin de saison. Après cette période de disette, il déclare toujours au micro de RMC Sport “avoir faim de rugby”. Il complète : “ça fait presque 6 mois que je n'ai pas joué et c’est vrai que là, je reprends du plaisir.”

Absent de la tournée en Australie, Camille Chat pourrait aussi retrouver une place dans le groupe France pour la tournée d’automne. Pour rappel, à 25 ans le talonneur compte déjà 33 sélections. Jusqu’alors deuxième de la hiérarchie derrière Julien Marchand, les bonnes performances de Gaëtan Barlot avec les Bleus cet été et le retour de blessure de Pierre Bourgarit pourraient le mettre en concurrence.